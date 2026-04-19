Najszybszy mężczyzna ukończył wyścig z czasem 1 godz. 7 min. i 47 sekund, a pierwsza kobieta przekroczyła linię mety z wynikiem 1 godz. 18 minut i 6 sekund. Oboje pochodzą z Chin.

Reklama Reklama

Ale to rywalizacja między robotami i porównania z ich wynikami sprzed roku budziły szczególnie dużo emocji. W tegorocznym półmaratonie – opisuje Reuters – w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami maszyn „kontrast był rażący”. Liczba uczestniczących drużyn nie tylko wzrosła z 20 do ponad stu, ale również kilka robotów było zauważalnie szybszych od profesjonalnych sportowców, pokonując zwycięzców, ludzi – o ponad 10 minut.

Ponad sto humanoidalnych robotów wystartowało w półmaratonie w Pekinie, wśród nich Shandian Foto: Reuters/Haruna Furuhashi

Ubiegłoroczny wyścig, jak przypomina Reuters, „obfitował we wpadki”, a większość robotów nie ukończyła go. W tym roku „dziesiątki humanoidalnych robotów wyprodukowanych w Chinach zaprezentowały swoją szybko rozwijającą się sprawność fizyczną i umiejętności autonomicznej nawigacji”. To – jak czytamy – „dowód na szybki postęp techniczny w tej branży”. Bo choć roboty i ludzie (12 tys. zawodników) biegli na dystansie 21 km po równoległych torach, tym razem większość robotów autonomicznie podejmowała decyzje dotyczące unikania kolizji z innymi zawodnikami.

Trzy miejsca na podium dla robotów Honor

Zespoły Honor, spółki zależnej Huawei, zajęły trzy miejsca na podium, wszystkie samodzielnie nawigując. Du Xiaodi, inżynier Honor w zwycięskim zespole, poinformował, że jego robot był w fazie rozwoju przez rok. Du stwierdził, że konstrukcja humanoidalnych robotów to dziedzina wciąż znajdująca się w fazie początkowej, ale jest przekonany, że humanoidalne istoty z czasem zmienią oblicze wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu wytwórczego.

Pracownicy niosą humanoidalnego robota, który rozbił się po przekroczeniu linii mety półmaratonu w Pekinie Foto: Reuters/Maxim Shemetov

Chińskie firmy zajmujące się robotyką wciąż zmagają się z opracowaniem oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, które umożliwiłoby humanoidom dorównanie wydajnością ludziom. Eksperci twierdzą, że umiejętności prezentowane podczas półmaratonu, choć stanowią pewien rodzaj rozrywki, nie przekładają się na powszechną komercjalizację robotów humanoidalnych w warunkach przemysłowych. Tu kluczowe znaczenie mają sprawność manualna, percepcja realnego świata i zdolność do wykonywania zadań wykraczających poza powtarzalne zadania na małą skalę.

Chiny dążą do tego, by stać się światową potęgą w tej branży, dlatego wdrożyły wiele rozwiązań, od dotacji po projekty infrastrukturalne, mające na celu wspieranie lokalnych firm – przypomina Reuters.