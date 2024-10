Strategia T-Mobile Polska zakładająca budowę sieci o najlepszej jakości przynosi efekty.

Ten jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zdobył w krótkim czasie dwie pierwsze nagrody za jakość usług.

Najpierw wypadł najlepiej w rankingu za 2023 r. polskiego SpeedTest.pl pod względem prędkości internetu domowego. Wkrótce potem w rankingu międzynarodowej firmy Ookla pokonał konkurencję pod względem szybkości transmisji danych w sieci mobilnej i najbardziej niezawodnych prędkości.

- Mamy nie tylko najszybszy internet domowy, ale także mobilny. W porównaniu do innych sieci mobilnych w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach 2024 roku, specjaliści Ookla ocenili, że to właśnie sieć T-Mobile oferuje najwyższą oraz najbardziej niezawodną prędkość. Oznacza to, że zdobyliśmy nagrody w obu tych kategoriach! – podsumowuje Rafał Federowicz, dyrektor departamentu sieci T-Mobile Polska.

Speedtest.pl należy do polskiej firmy V-Speed. Ookla zaś to właścicielka internetowych stron i aplikacji Speedtest.net oraz Downdetector. Przy wystawianiu ocen firmom telekomunikacyjnym analizuje wyniki użytkowników, którzy za jej pośrednictwem testują możliwości sieci dostępu do internetu. W okresie I i II kwartału br. polscy użytkownicy wykonali ponad 3,6 mln testów, które potwierdziły, że to T-Mobile Polska ma najlepszą sieć mobilną w Polsce – informuje operator.

- To oznacza, że największymi prędkościami nasi klienci mogą cieszyć nie tylko w swoich domach, ale wszędzie tam, gdzie są – dodaje Rafał Federowicz.

Konkretnie, to testujący uzyskali średnią prędkość pobierania danych 67,52 Mb/s, a wysyłania 13,2 Mb/s. Za te parametry telekom dostał 88,77 punktów, najwięcej spośród czterech dużych operatorów w kraju. Co ważne, w miarę rozwoju sieci 5G pozwalającej na uzyskiwanie prędkości nawet powyżej 1 Gb/s, wskaźniki te rosną z miesiąca na miesiąc.

Najwyższa jakość sieci to podstawowy element strategii T-Mobile i priorytet, do którego operator dąży od lat. Obecnie obsługuje on ponad 12,6 miliona klientów dzięki ponad 12,5 tysiąca stacji bazowych i podkreśla, że od początku istnienia sieci stara się, by mogli oni cieszyć się najwyższą jakością usług dzięki dostępowi do najnowszych technologii. Operator dodaje przy tym, że wysoka ocena jakości jego sieci to efekt konsekwentnych, długoletnich inwestycji w rozbudowę infrastruktury i ciągłej troski o optymalizację jej działania. - Historycznie T-Mobile był zawsze w czołówce, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii, bardzo intensywnie rozwijał i dalej rozwija zasięg LTE, a od początku roku skupiamy się na rozwoju sieci 5G Bardziej, która jest ważnym krokiem w budowie ogólnopolskiej sieci najnowszej generacji opartej o częstotliwości 5G NR we wszystkich zakresach i obsługiwanej przez core 5G Stand Alone” – podsumowuje Rafał Federowicz.

W ewolucji sieci komórkowej chodzi również o wyłączanie nadajników starszego typu, pracujących w oparciu o stare technologie. W zeszłym roku, jako pierwszy z polskich operatorów, T-Mobile zakończył świadczenie usług w oparciu o technologię 3G. Przeznaczył odzyskane w ten sposób zasoby – głównie częstotliwości - na znaczne zwiększenie pojemności i szybkości sieci nowszych generacji. Obecnie intensywnie rozwija sieć 5G NR w paśmie 3,7 GHz, której nazwa to 5G Bardziej. Według ostatnich danych, jest ona dostępna na obszarze zamieszkiwanym przez ponad jedną trzecią populacji kraju.

Jednocześnie T-Mobile intensywnie rozbudowuje infrastrukturę światłowodową. W pierwszym kwartale tego roku zbudował prawie 200 kilometrów własnych łączy światłowodowych oraz zwiększył przepustowość każdego z trzech łączy do światowego internetu do 800 Gb/s. Wyraźnie widać, że wyższa prędkość i komfort sieci skłaniają klientów do większej aktywności. W pierwszym kwartale roku ruch danych w sieci T-Mobile wzrósł o 16% rok do roku i przekroczył 800 petabajtów.

- Najwyższa jakość jest podstawą naszej strategii: zarówno, jeżeli chodzi o jakość sieci, ale także obsługi klienta, czy oferowanych usług. Uważamy, że tego właśnie chcą i potrzebują nasi klienci, zwłaszcza w czasach postępującej cyfryzacji codziennego życia. Chcą mieć pewność, że dzięki naszej sieci mogą niezawodnie skontaktować się z rodziną, bliskimi, prowadzić firmę czy obejrzeć ulubiony serial w streamingu lub pograć w grę online. Wszystko to jest możliwe właśnie dzięki ciągłej rozbudowie sieci i podnoszeniu jej jakości. I widzimy, że to podejście działa: klienci zadowoleni z naszych usług zostają z nami na dłużej i chętniej sięgają po wyższe, oferujące więcej możliwości plany taryfowe oraz kupują u nas więcej usług dla całej rodziny. Także nowi klienci częściej decydują się na ofertę T-Mobile wiedząc, że będą mogli polegać na nas w każdej sytuacji – komentuje Rafał Federowicz.

Tegoroczne nagrody nie są pierwszymi, które zdobył T-Mobile Polska za jakość sieci. Wygrywał już w rankingach prędkości, a w przeszłości także np. w teście firmy Umlaut (dawniej P3), zdobywając nagrodę „Best in Test” dla najlepszej sieci mobilnej w Polsce przez wiele lat z rzędu. Operator po raz pierwszy zdecydował się natomiast pochwalić nagrodą Ookla w kampaniach reklamowych: „Dobrą sieć Mamy” oraz przy kampanii promującej usługi T-Mobile na kartę z 7200 GB ekstra przez rok.

Operator podkreśla, że sieć T-Mobile można testować zanim się do niej dołączy przez 30 dni bez zobowiązań.

Materiał Partnera