Pierwsze pozwy o skutki uboczne szczepionek na Covid. Producenci mają problem

Firma BioNTech, która posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Niemczech szczepionki opracowanej z firmą Pfizer, stwierdziła po dokładnym rozważeniu, że sprawa jest bezpodstawna. „Pozytywny profil stosunku korzyści do ryzyka Comirnaty pozostaje pozytywny, a profil bezpieczeństwa został dobrze scharakteryzowany” – poinformowała firma biotechnologiczna, odnosząc się do nazwy marki szczepionki.

Czytaj więcej Technologie Zaskakujące odkrycie naukowców. Covid sprawia, że neurony w mózgu się stapiają Naukowcy z University of Queensland odkryli, że wirusy, takie jak SARS-CoV-2, mogą powodować zlewanie i stapianie się komórek mózgowych, powodując swoiste awarie, które prowadzą do przewlekłych objawów neurologicznych. zwanych „długim Covidem”.

Tę konkretną szczepionkę otrzymało około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie, w tym ponad 64 miliony w Niemczech. Europejska Agencja Leków (EMA) twierdzi, że szczepionki Comirnaty firmy BioNTech, najczęściej stosowane w świecie zachodnim, są bezpieczne w użyciu. Podczas briefingu dla mediów w zeszłym tygodniu EMA potwierdziła korzyści ze wszystkich zatwierdzonych szczepionek przeciwko Covid, w tym BioNTech, informując, że tylko w pierwszym roku pandemii szczepionki pomogły uratować prawie 20 milionów istnień ludzkich na całym świecie.

EMA zapewnia, że monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek nie zostało naruszone podczas szybkiej ścieżki ich oceny. Do maja EMA zarejestrowała prawie 1,7 miliona zgłoszeń podejrzewanych działań niepożądanych, co przekłada się na około 0,2 na każde 100 podanych dawek. Prawie 768 milionów dawek szczepionek podano w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje 27 państw członkowskich UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Najczęstszymi tymczasowymi działaniami niepożądanymi są ból głowy, gorączka, zmęczenie i ból mięśni.