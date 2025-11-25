ChatGPT wkracza na nowe tereny. Rzuca wyzwanie Amazonowi i Google

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne funkcje usługi Shopping Research?

Jakie kategorie produktów najlepiej obsługuje nowy asystent zakupowy?

Jakie plany ma OpenAI względem rynku e-commerce?

Wprowadzenie nowej funkcjonalności to najodważniejszy jak dotąd ruch twórców ChatGPT w kierunku handlu detalicznego. OpenAI pozycjonuje się tym samym jako bezpośredni konkurent dla dotychczasowych liderów wyszukiwania produktów. Decyzja ta nie jest przypadkowa – rynek ten jest niezwykle lukratywny, a setki milionów konsumentów już teraz wykorzystują chatbota do wstępnego rozeznania przed zakupami. Szacuje się, że ChatGPT przetwarza około 50 mln zapytań związanych z zakupami dziennie (to ok. 2 proc. z ogólnej liczby 2,5 mld dziennych interakcji z chatbotem). Przy tym ChatGPT generuje obecnie ponad 20 proc. ruchu odsyłającego do stron głównych detalistów w USA, w tym takich marek jak Walmart czy Target.

Skok jakościowy dzięki GPT-5 mini

Shopping Research zmienia paradygmat procesu zakupowych poszukiwań: przekształca statyczne wyszukiwanie w interaktywną konwersację – system, zamiast jedynie wyświetlać listę linków, zadaje użytkownikowi pytania doprecyzowujące, a następnie skanuje sieć w poszukiwaniu najbardziej aktualnych informacji. Asystent agreguje dane z serwisów z recenzjami, ofert sprzedawców oraz forów społecznościowych, takich jak Reddit. Dzięki temu użytkownicy mogą formułować swoje potrzeby w języku naturalnym – np. prosząc o znalezienie „najcichszego bezprzewodowego odkurzacza pionowego do małego mieszkania” – by w ciągu kilku minut otrzymać spersonalizowany poradnik zakupowy, idealnie dopasowany do specyficznych wymagań.

Technologicznym sercem nowego rozwiązania jest wyspecjalizowana wersja modelu językowego – GPT-5 mini – wytrenowana pod kątem zadań zakupowych. Wykorzystano w tym celu metodę uczenia przez wzmacnianie (tzw. reinforcement learning). Firma chwali się znaczącym wzrostem precyzji w porównaniu do poprzednich iteracji swojego oprogramowania. Nowy model ma mieć precyzję odpowiadającą dokładnie na zapytania użytkownika w 64 proc. przypadków (dla porównania, we wcześniejszych wersjach ChatGPT skuteczność ta oscylowała wokół 37 proc.).