ChatGPT wkracza na nowe tereny. Rzuca wyzwanie Amazonowi i Google

OpenAI wchodzi mocno na rynek e-commerce. Firma wprowadziła właśnie funkcję Shopping Research – narzędzie, które ma zrewolucjonizować proces poszukiwania produktów. To rękawica rzucona gigantom jak Amazon czy Google.

Aktualizacja: 25.11.2025 15:01 Publikacja: 25.11.2025 13:37

Technologicznym sercem nowego rozwiązania jest wyspecjalizowana wersja modelu językowego – GPT-5 min

Technologicznym sercem nowego rozwiązania jest wyspecjalizowana wersja modelu językowego – GPT-5 mini – wytrenowana pod kątem zadań zakupowych

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne funkcje usługi Shopping Research?
  • Jakie kategorie produktów najlepiej obsługuje nowy asystent zakupowy?
  • Jakie plany ma OpenAI względem rynku e-commerce?

Wprowadzenie nowej funkcjonalności to najodważniejszy jak dotąd ruch twórców ChatGPT w kierunku handlu detalicznego. OpenAI pozycjonuje się tym samym jako bezpośredni konkurent dla dotychczasowych liderów wyszukiwania produktów. Decyzja ta nie jest przypadkowa – rynek ten jest niezwykle lukratywny, a setki milionów konsumentów już teraz wykorzystują chatbota do wstępnego rozeznania przed zakupami. Szacuje się, że ChatGPT przetwarza około 50 mln zapytań związanych z zakupami dziennie (to ok. 2 proc. z ogólnej liczby 2,5 mld dziennych interakcji z chatbotem). Przy tym ChatGPT generuje obecnie ponad 20 proc. ruchu odsyłającego do stron głównych detalistów w USA, w tym takich marek jak Walmart czy Target.

Skok jakościowy dzięki GPT-5 mini

Shopping Research zmienia paradygmat procesu zakupowych poszukiwań: przekształca statyczne wyszukiwanie w interaktywną konwersację – system, zamiast jedynie wyświetlać listę linków, zadaje użytkownikowi pytania doprecyzowujące, a następnie skanuje sieć w poszukiwaniu najbardziej aktualnych informacji. Asystent agreguje dane z serwisów z recenzjami, ofert sprzedawców oraz forów społecznościowych, takich jak Reddit. Dzięki temu użytkownicy mogą formułować swoje potrzeby w języku naturalnym – np. prosząc o znalezienie „najcichszego bezprzewodowego odkurzacza pionowego do małego mieszkania” – by w ciągu kilku minut otrzymać spersonalizowany poradnik zakupowy, idealnie dopasowany do specyficznych wymagań.

Technologicznym sercem nowego rozwiązania jest wyspecjalizowana wersja modelu językowego – GPT-5 mini – wytrenowana pod kątem zadań zakupowych. Wykorzystano w tym celu metodę uczenia przez wzmacnianie (tzw. reinforcement learning). Firma chwali się znaczącym wzrostem precyzji w porównaniu do poprzednich iteracji swojego oprogramowania. Nowy model ma mieć precyzję odpowiadającą dokładnie na zapytania użytkownika w 64 proc. przypadków (dla porównania, we wcześniejszych wersjach ChatGPT skuteczność ta oscylowała wokół 37 proc.).

Czytaj więcej

InPost szykuje własne narzędzie AI?
Usługi
„Nie będziemy w lidze przegranych”. Oto plan InPostu na AI w e-commerce
OpenAI informuje, że funkcja Shopping Research wyróżnia się szczególnie w kategoriach wymagających analizy wielu szczegółów technicznych i parametrów. Asystent najlepiej radzi sobie z elektroniką, sprzętem AGD, artykułami sportowymi oraz produktami kosmetycznymi. Aby zachęcić do korzystania z narzędzia, firma uruchomiła je tuż przed Black Friday. Co więcej, usługa będzie dostępna zarówno dla subskrybentów płatnych, jak i posiadaczy darmowych kont.

Starcie z Amazonem i Google

Interfejs narzędzia został zaprojektowany z myślą o elastyczności. Użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym korygować wyniki wyszukiwania, oznaczając proponowane produkty (np. „nie interesuje mnie” lub „więcej takich jak to”), a AI natychmiastowo dostosuje kolejne rekomendacje do tych sygnałów, ucząc się preferencji kupującego.

Premiera Shopping Research zbiega się w czasie z intensywnym wyścigiem technologicznym, w którym najwięksi gracze walczą o dominację w handlu opartym na AI. Zaledwie w zeszłym tygodniu Amazon ulepszył swojego asystenta Rufusa, dodając do niego funkcje śledzenia historii cen oraz automatyzacji zakupów po osiągnięciu „pułapu cenowego założonego przez klienta”. Z kolei Google w połowie listopada wdrożył narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wykonywania telefonów do lokalnych sklepów w celu weryfikacji dostępności towaru i jego ceny.

Co ciekawe, Shopping Research skanuje całą sieć, ale wyklucza listy produktów z Amazona. Na razie narzędzie kieruje użytkowników na zewnętrzne strony internetowe w celu sfinalizowania transakcji, ale OpenAI zawiera partnerstwa, które mają umożliwić bezpośrednie finalizowanie zakupów wewnątrz aplikacji (w oknie chatu). Mowa o funkcji Instant Checkout, która testowana jest w USA. Opcja Shopping Research na razie nie działa w UE.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT AI OpenAI

