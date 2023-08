„Św. Graal” elektroniki znaleziony? Koreański nadprzewodnik budzi wątpliwości

Dwa artykuły w Korei Południowej wywołały zamieszanie wśród naukowców i skok cen producentów elektroniki. Odkrycie nadprzewodnika działającego w pokojowej temperaturze i bez odpowiedniego ciśnienia, poszukiwanego od dawna „św. Graala” technologii, było szokiem.

Nadprzewodniki to materiały, które umożliwiają przepływ prądu elektrycznego bez oporu. To właściwość, która zrewolucjonizowałaby m.in. sieci energetyczne, w których energia jest tracona po drodze, a także mikroprocesory, gdzie opór elektryczny ogranicza ich prędkości. Nowy materiał mógłby zastąpić potężne magnesy w pociągach i reaktorach termojądrowych.

Materiały nadprzewodzące istnieją już w maszynach do obrazowania medycznego i komputerach kwantowych, ale wykazują swoje właściwości tylko w ekstremalnie niskich temperaturach (co wymaga helu) i pod ciśnieniem, co czyni je niepraktycznymi do szerokiego zastosowania.

Nadzieja w LK-99

Za możliwym przełomem stoją Sukbae Lee i Ji-Hoon Kim z Quantum Energy Research Center w Korei Południowej oraz Young-Wan Kwon z KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology na Uniwersytecie Koreańskim. „Wszystkie dowody i wyjaśnienia prowadzą do tego, że LK-99 jest pierwszym nadprzewodnikiem działającym w temperaturze pokojowej i ciśnieniu otoczenia” – stwierdzili autorzy artykułu.

Naukowcy opublikowali również przepis na wykonanie swojego materiału, który polega na pobraniu dostępnego minerału zwanego apatytem ołowiu i wprowadzeniu do niego niewielkiej liczby atomów miedzi. Zdaniem naukowców zastąpienie części ołowiu w LK-99 jonami miedzi powoduje nieznaczne zmniejszenie objętości materiału, co skutkuje niewielkimi zniekształceniami strukturalnymi. Odkształcenie to prowadzi do powstania nadprzewodzących studni kwantowych. Właśnie te studnie są kluczem do osiągnięcia nadprzewodnictwa. Ponadto materiał nie jest w stanie się odkształcić i stracić tych właściwości.