Naukowcy twierdzą, że nowy materiał stworzony w rzadko badanej konwergencji chemii organicznej i nieorganicznej to rewolucyjne odkrycie, które zwiększy wydajność paneli słonecznych, ale także może zapoczątkować nową generację terapii przeciwnowotworowych. Opisany w artykule w „Nature Chemistry” materiał kompozytowy składa się z maleńkich nanocząsteczek krzemu i związku organicznego wykazującego bliskie podobieństwa do tych stosowanych w telewizorach OLED. Jego właściwości obejmują zdolność do przyspieszania wymiany energii między dwiema cząsteczkami, a także do przekształcania światła o niższej energii w światło o wyższej energii.

Reklama

Tylko kilka laboratoriów na świecie jest w stanie wytworzyć nanocząsteczki krzemu o odpowiednich parametrach. Jedno z tych laboratoriów jest prowadzone przez Lorenzo Mangoliniego, profesora inżynierii mechanicznej i materiałoznawstwa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside, który pomógł wynaleźć proces ich produkcji. – Nowy materiał udoskonala poprzednie próby, które podjęliśmy, aby stworzyć coś, co skutecznie wymienia energię między dwoma odmiennymi komponentami – powiedział Mangolini. – Istnieją ogromne możliwości wykorzystania tego do wielu zastosowań, ale być może jednym z najważniejszych, z punktu widzenia ludzi, jest leczenie raka – powiedział.

Czytaj więcej Technologie Przełomowa „pigułka zabijająca raka” jest już testowana na ludziach „Nasza pigułka zabijająca raka jest jak burza śnieżna, która zamyka kluczowy węzeł lotniczy, odcinając wszystkie loty samolotami przewożącymi komórki rakowe” – opisuje działanie specyfiku profesor, która pracowała nad przez ostatnie 20 lat.

Światło o wysokiej energii, takie jak ultrafioletowe światło laserowe, może tworzyć wolne rodniki zdolne do atakowania tkanki nowotworowej. Światło UV nie dociera jednak wystarczająco daleko do tkanek, aby wytworzyć terapeutyczne wolne rodniki w pobliżu guza. Z drugiej strony światło bliskiej podczerwieni wnika głęboko w ciało, ale nie ma wystarczającej energii, aby wytworzyć wolne rodniki. Dzięki nowemu materiałowi naukowcy udowodnili, że możliwe jest uzyskanie emisji światła o wyższej energii. Na dodatek krzemowe cząsteczki, które tworzą podstawę tego wysokoenergetycznego materiału, nie są toksyczne.

Pobieranie światła o niskiej energii i przekształcanie go w światło o wyższej energii może zostać wykorzystane do zwiększenia wydajności ogniw słonecznych, umożliwiając im przechwytywanie światła bliskiej podczerwieni, które normalnie przez nie przechodzi. Po zoptymalizowaniu niskoenergetyczne światło może zwiększyć wydajność paneli słonecznych o 30 proc. To niejedyne możliwości wykorzystania światła podczerwonego, które można ulepszyć za pomocą nowego materiału. Obejmują one bioobrazowanie, drukowanie 3D oparte na świetle i czujniki światła, które pomogłyby autom podczas mglistej pogody. Zespół badawczy ma też nadzieję, że uda mu się stworzyć kolejne, podobne materiały kompozytowe.