Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe zagrożenie związane z AI zostało odkryte przez naukowców?

Dlaczego chatboty mogą wpływać na samoocenę i relacje międzyludzkie użytkowników?

Jakie różnice w udzielaniu porad wykazano między chatbotami a ludźmi?

Jakie zalecenia dotyczące interakcji z chatbotami wysuwają eksperci?

Jak zauważyli naukowcy, ludzie coraz częściej zwracają się do chatbotów AI po osobiste porady. Badacze radzą, by zachować przy tym ostrożność. Szczególnie ryzykowny jest fakt, że chatboty niekiedy pochwalają nawet szkodliwe zachowania użytkowników.

„Społeczne lizusostwo” chatbotów. Jakie niesie zagrożenie?

Jak podaje dziennik „The Guardian”, naukowcy z Uniwersytetu Stanford postanowili przyjrzeć się bliżej poradom udzielanym przez chatboty, po tym jak sami zauważyli, że często są one zbyt pochlebne wobec użytkowników, przez co mogą wprowadzać ich w błąd. Okazało się, że problem jest jeszcze bardziej powszechny, niż się spodziewano.

Przeprowadzone przez naukowców badanie wykazało, że sztuczna inteligencja konsekwentnie potwierdza działania i opinie użytkownika, nawet jeśli są one szkodliwe. Jego autorzy ostrzegają przed ukrytym ryzykiem, jakie niesie za sobą zwracanie się do chatbotów po osobiste porady.

„Społeczne lizusostwo” w chatbotach AI jest ogromnym problemem” – uważa jedna z autorek badania Myra Cheng, informatyczka z Uniwersytetu Stanford w Kalifornii.