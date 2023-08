Mózgi przedsiębiorców są inaczej zbudowane. Zaskakujące wyniki badań

Badania prowadził, przy wykorzystaniu innowacyjnej metody fMRI w stanie spoczynku, multidyscyplinarny zespół z HEC – School of Management na Uniwersytecie w Liège i Szpitala Uniwersyteckiego w Liège.

Korzystając z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w stanie spoczynku (rs-fMRI), badanie wykazało, że przedsiębiorcy mają lepszą łączność między prawą półkulą (związaną z elastycznością poznawczą) a przednią korą przedczołową (kluczowy region dla wyborów eksploracyjnych) w porównaniu z również badanymi menedżerami. Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Entrepreneurship Theory and Practice", sugerują, że przedsiębiorcy mają większą elastyczność poznawczą, umożliwiając im efektywne przechodzenie między eksploracją a eksploatacją, co jest równowagą kluczową dla sukcesu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia fMRI opartego na zadaniach poddawanych badanemu, rs-fMRI, na którym opiera się to badanie, obserwuje mózg w stanie spoczynku, przy braku zadań poznawczych lub prezentacji bodźców, co stanowi innowacyjne podejście do lepszego zrozumienia pracy umysłu. W badaniu wzięło udział 40 osób, przedsiębiorców i menedżerów.

- Badanie to stanowi ważny postęp w naszym rozumieniu przedsiębiorczego umysłu. Podkreśla potencjał neuronauki i sposób, w jaki to podejście uzupełnia tradycyjne narzędzia wykorzystywane do badania poznania przedsiębiorczości - mówi w rozmowie ze scitechdialy.com Frédéric Ooms, badacz i adiunkt w dziedzinie zarządzania i przedsiębiorczości, pierwszy autor publikacji, opartej na wynikach pracy doktorskiej. - Podkreślając różnicę w elastyczności poznawczej, oferuje również nową perspektywę informowania o projektowaniu szkoleń lub programów rozwoju zawodowego, których celem jest poprawa elastyczności poznawczej i ducha przedsiębiorczości jednostek w różnych organizacjach - dodał.