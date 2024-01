Sztuczna inteligencja połknie truciznę i zwariuje. Bat na koncerny technologiczne

Nightshade (z ang. Nocny Cień) to projekt z uniwersytetu w Chicago, który pozwala „zatruwać" dane obrazu (dzieł malarzy czy fotografów), w ten sposób czyniąc je bezużytecznymi lub zakłócającymi trenowanie modeli sztucznej inteligencji. Uniemożliwi to także generowanie na ich podstawie nowych treści. Ben Zhao, profesor informatyki, który kierował projektem, w rozmowie z Techcrunch porównał Nightshade do „dodawania ostrego sosu do lunchu, aby nie został skradziony z lodówki w miejscu pracy". Zhao i jego zespół próbują zmusić big-techy do płacenia za korzystanie z prac artystów.

Nightshade subtelnie zmienia piksele na obrazach, aby oszukać modele AI. Weźmy obraz przedstawiający krowę wylegującą się na łące. - Skutecznie zniekształcając to skojarzenie, można sprawić, by modele AI myślały, że krowy mają cztery koła, zderzak i tułów – powiedział Zhao. - A kiedy zostaną poproszone o stworzenie krowy, stworzą zamiast niej dużą ciężarówkę.

Ciężarówka zamiast krowy

Zespół Nightshade podał również inne przykłady. Niezmieniony wizerunek Mona Lisy i cieniowana wersja są praktycznie identyczne z oryginałem, ale zamiast interpretować „zatrutą" próbkę jako portret kobiety, sztuczna inteligencja zobaczy ją jako kota w szlafroku.