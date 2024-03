AI wykryje alzheimera, nim zachorujesz. Rewolucja w diagnostyce chorób

Do czynników, które mają największy wpływ na przewidywanie choroby Alzheimera, należą wysoki poziom cholesterolu, a w przypadku kobiet – osteoporoza, choroba osłabiająca kości.

Badanie pokazuje, że wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania wzorców w danych klinicznych daje nadzieję, że będzie je można wykorzystać do przeszukiwania dużych genetycznych baz danych w celu ustalenia, co powoduje to ryzyko. Naukowcy mają nadzieję, że pewnego dnia przyspieszy to diagnostykę i leczenie alzheimera oraz innych złożonych chorób bez konieczności zastosowania inwazyjnych metod.

Sztuczna inteligencja zdiagnozuje choroby

– To pierwszy krok w kierunku wykorzystania AI do rutynowych badań danych klinicznych, nie tylko w celu jak najszybszej identyfikacji ryzyka, ale także zrozumienia stojącej za nim biologii – mówi główna autorka badania Alice Tang, doktorantka na Wydziale Lekarskim Laboratorium Sirota na UCSF, cytowana przez scitechdialy.com.

Naukowcy od dawna starają się odkryć biologiczne przyczyny i wczesne czynniki prognostyczne choroby Alzheimera, postępującej i ostatecznie śmiertelnej formy demencji niszczącej pamięć. Wśród chorych na alzheimera dwie trzecie to kobiety. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a kobiety żyją zazwyczaj dłużej niż mężczyźni, ale to nie wyjaśnia w pełni, dlaczego choruje na nią więcej kobiet niż mężczyzn.