Reklama

„Sowa” dostarczy paczkę. Tak wyglądają drony przyszłości z AI

Trwają prace nad bezzałogowcami inspirowanymi drapieżnymi ptakami. Eksperci mówią, że to nie przypadek, bo takie nowatorskie drony sprawdzą się w miejskich dostawach i inspekcji farm wiatrowych.

Publikacja: 22.08.2025 14:06

Sowy są inspiracją dla inżynierów, którzy chcą zwiększyć możliwości dronów

Sowy są inspiracją dla inżynierów, którzy chcą zwiększyć możliwości dronów

Foto: Wywiad Obronny Ukrainy (DIU)

Michał Duszczyk

Inżynierowie z Uniwersytetu w Surrey zaprezentowali drony stałopłatowe, które – dzięki naśladowaniu wzorców lotu ptaków drapieżnych – mają być bardziej wydajne energetycznie, a przy tym zwinniejsze od tradycyjnych tego typu systemów bezzałogowych. Badacze już przekonują, że realizowany przez nich projekt „Learning2Fly” ma potencjał, by zrewolucjonizować zarówno dostawy w gęstej zabudowie miejskiej, jak i inspekcje morskich farm wiatrowych.

Inspiracją stały się ptaki drapieżne

Brytyjscy naukowcy postanowili sięgnąć po rozwiązania doskonalone przez miliony lat ewolucji. Zespół kierowany przez dr. Olafa Marxena zaprezentował właśnie wyniki projektu „Learning2Fly”, twierdząc, że technologia wzorowana na ptakach zapewni zwinność i precyzję w poruszaniu się w locie, podobną, jaką wykazują się sowy. I głównie sowy stały się inspiracją dla prac w laboratorium.

– Ptaki drapieżne potrafią wykonywać niezwykle precyzyjne manewry w złożonych środowiskach, a my wykorzystujemy te lekcje, by uczynić drony ze stałymi skrzydłami inteligentniejszymi i lepiej przystosowanymi do miast z wysokimi budynkami lub szybko zmieniającymi się warunkami wiatrowymi – komentuje dr Marxen.

Czytaj więcej

Ornitoptery są uderzająco podobne do prawdziwych ptaków, zwłaszcza na większych wysokościach, do teg
Technologie
Nadlatują mechaniczne ptaki i owady. Drony zyskają rewolucyjne możliwości

Badacz, cytowany przez serwis Interesting Engineering, podkreśla, że natura już rozwiązała wiele problemów, z którymi inżynierowie mierzą się w lotach dronów. Tym razem chodziło o problem, który w branży jest dobrze znany – popularne drony wielowirnikowe są niezwykle zwrotne, ale ich apetyt na energię drastycznie ogranicza zasięg i czas lotu, z kolei platformy o stałych skrzydłach (stałopłaty) mogą pokonywać znacznie większe odległości, jednak brakuje im zwinności niezbędnej do manewrowania, czy to w miejskiej dżungli, czy przy porywistym wietrze na morzu. „Learning2Fly” łączy zalety obu tych światów.

Reklama
Reklama

Tak AI przewidzi lot drona

Podejście zespołu z Surrey jest nowatorskie nie tylko ze względu na źródło inspiracji, ale również metodologię, bo zamiast polegać na tradycyjnych i czasochłonnych symulacjach komputerowej dynamiki, badacze postawili na eksperymenty w warunkach rzeczywistych. Wykorzystując uniwersyteckie laboratorium analizy ruchu, zbudowali lekkie prototypy, z których część powstała na bazie komercyjnych zabawek-latawców. Wyposażone w pokładowe czujniki i śledzone przez system szybkich kamer, drony wykonywały loty, dostarczając ogromnej ilości danych. Informacje te zasilały następnie zaawansowane modele uczenia maszynowego, zaś dzięki nim system był w stanie przewidywać zachowanie drona w czasie rzeczywistym i korygować jego tor lotu, bez konieczności przeprowadzania klasycznych symulacji aerodynamicznych. W praktyce to AI pomaga dronom przewidywać i kontrolować ich ruch, naśladując typową trajektorię lotu ptaka. Taki system znaleźć ma zastosowanie w nawigacji w gęsto zabudowanych obszarach miejskich (co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości autonomicznych dostaw). Naukowcy twierdzą, że zwinność inspirowana lotem sowy pozwoliłaby dronom bezpiecznie poruszać się między budynkami.

Czytaj więcej

Ostatnim ulepszeniem ma być dodanie nóg, aby dron mógł siadać i monitorować określony obiekt bez zuż
Technologie
Dron ukryty w ptaku. Naukowcy opracowali superszpiega i potencjalnie groźną broń

– To naprawdę doświadczenie uczące pokory, że w erze zaawansowanych maszyn i technologii wciąż zwracamy się do świata przyrody po inspirację – skomentował współautor badań Owen Wastell.

Projekt „Learning2Fly” jeszcze się nie zakończył – przed zespołem kolejne testy terenowe, które mają udoskonalić modele predykcyjne i przybliżyć technologię do komercyjnego wdrożenia. Warto dodać, że podobne badania inspirowane sowimi skrzydłami i piórami prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Wichita, a także Uniwersytetu w Princeton.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Technologie Drony

Inżynierowie z Uniwersytetu w Surrey zaprezentowali drony stałopłatowe, które – dzięki naśladowaniu wzorców lotu ptaków drapieżnych – mają być bardziej wydajne energetycznie, a przy tym zwinniejsze od tradycyjnych tego typu systemów bezzałogowych. Badacze już przekonują, że realizowany przez nich projekt „Learning2Fly” ma potencjał, by zrewolucjonizować zarówno dostawy w gęstej zabudowie miejskiej, jak i inspekcje morskich farm wiatrowych.

Inspiracją stały się ptaki drapieżne

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prywatne rozmowy z Grokiem od firmy Elona Muska można znaleźć za pomocą wyszukiwarki Google
Technologie
Poważny incydent z chatbotem AI od Elona Muska. „Katastrofa prywatności"
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Rozwój chatbotów AI może iść w kierunku imitowania emocji i cech sugerujących „posiadanie świadomośc
Technologie
Szef działu AI w Microsoft alarmuje: Ludzkość nie jest na to gotowa
Hakerzy i internetowi oszuści coraz częściej wykorzystują AI. Ale i AI z nimi walczy
Technologie
Rosyjscy hakerzy wykorzystują AI. Ruszył nowy wyścig zbrojeń
Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI
Technologie
Dzięki AI ludzie w przyszłości będą mieli więcej dzieci? Twórca ChatGPT o potencjale AGI
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Nowy szybki samolot będzie mógł zabierać ze sobią drony na wielkie odległości
Technologie
Chiny budują latający lotniskowiec. Inspiracją pomysł NASA
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie