Dzięki AI ludzie w przyszłości będą mieli więcej dzieci? Twórca ChatGPT o potencjale AGI

„Myślę, że to jest prawdziwy problem dla społeczeństwa, że te rzeczy (posiadanie dzieci, rodzina – red.) są w odwrocie. (…) Oczywiście nie mam pewności, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że naprawdę dojdzie do odwrócenia tego kursu” – stwierdził Altman w rozmowie z Nikhilem Kamathem, indyjskim podcasterem, twórcą kanału „People by WTF”.

Dalej wyjaśnił: „Mam nadzieję, że tworzenie rodzin, budowanie społeczności – jakkolwiek byśmy tego nie nazwali – stanie się daleko bardziej istotne w świecie post-AGI”. W jego ocenie sztuczna inteligencja ogólna (artificial general intelligence – AGI) może pomóc w odwróceniu aktualnego trendu, ponieważ przyczyni się do zbudowania świata, w którym ludzie będą mieli więcej czasu, zasobów, potencjału i umiejętności. Nowa rzeczywistość ułatwi dążenie do szczęścia, które Altman widzi w rodzinie i więziach społecznych. „To raczej jasne, że rodziny i społeczność są tymi dwiema rzeczami, które czynią nas najszczęśliwszymi” jako ludzkość – uważa.

Szef OpenAI o rodzicielstwie

Altman przyznał, że dla niego samego chęć posiadania dziecka była czymś ważnym i oczywistym. Czymś, czego zawsze chciał. Pytany o swoje doświadczenie związane z ojcostwem powiedział: „(…) to jest najfajniejsza, najbardziej niesamowita, najbardziej emocjonalnie przytłaczająca w najlepszym znaczeniu (i w najgorszym znaczeniu też) rzecz do doświadczenia”.

Dodał, że wszystko, co wcześniej słyszał o rodzicielstwie – o tym, jak jest fantastyczne, intensywne i że dzięki niemu można poczuć ten rodzaj miłości, o której nie wiedziało się wcześniej, że można ją czuć – to wszystko jest prawdą.