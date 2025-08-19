Dzięki AI ludzie w przyszłości będą mieli więcej dzieci? Twórca ChatGPT o potencjale AGI

Aktualizacja: 19.08.2025 14:02 Publikacja: 19.08.2025 13:15
Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI
Foto: Gian Ehrenzeller / Adobe Stock
„Myślę, że to jest prawdziwy problem dla społeczeństwa, że te rzeczy (posiadanie dzieci, rodzina – red.) są w odwrocie. (…) Oczywiście nie mam pewności, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że naprawdę dojdzie do odwrócenia tego kursu” – stwierdził Altman w rozmowie z Nikhilem Kamathem, indyjskim podcasterem, twórcą kanału „People by WTF”.
Dalej wyjaśnił: „Mam nadzieję, że tworzenie rodzin, budowanie społeczności – jakkolwiek byśmy tego nie nazwali – stanie się daleko bardziej istotne w świecie post-AGI”. W jego ocenie sztuczna inteligencja ogólna (artificial general intelligence – AGI) może pomóc w odwróceniu aktualnego trendu, ponieważ przyczyni się do zbudowania świata, w którym ludzie będą mieli więcej czasu, zasobów, potencjału i umiejętności. Nowa rzeczywistość ułatwi dążenie do szczęścia, które Altman widzi w rodzinie i więziach społecznych. „To raczej jasne, że rodziny i społeczność są tymi dwiema rzeczami, które czynią nas najszczęśliwszymi” jako ludzkość – uważa.
Altman przyznał, że dla niego samego chęć posiadania dziecka była czymś ważnym i oczywistym. Czymś, czego zawsze chciał. Pytany o swoje doświadczenie związane z ojcostwem powiedział: „(…) to jest najfajniejsza, najbardziej niesamowita, najbardziej emocjonalnie przytłaczająca w najlepszym znaczeniu (i w najgorszym znaczeniu też) rzecz do doświadczenia”.
Dodał, że wszystko, co wcześniej słyszał o rodzicielstwie – o tym, jak jest fantastyczne, intensywne i że dzięki niemu można poczuć ten rodzaj miłości, o której nie wiedziało się wcześniej, że można ją czuć – to wszystko jest prawdą.
Cały wywiad Nikhila Kamatha z Samem Altmanem opublikowany został na jego kanale na YouTube. Rozmowa nosi tytuł „How to Win When AI Changes Everything” („Jak wygrywać, gdy AI wszystko zmienia”). Kwestia ojcostwa i trendów demograficznych była jednym z wielu wątków poruszanych podczas rozmowy. Dotyczyła ona m.in. najnowszego modelu ChatGPT wypuszczonego na rynek przez OpenAI (ChatGPT-5) oraz kierunków rozwoju sztucznej inteligencji i robotyki. Prowadzący wywiad pytał też Sama Altmana o jego wskazówki dla młodych ludzi wchodzących dziś na rynek pracy oraz o przyszłość jego firmy i jej rolę w światowej gospodarce.
Nikhil Kamath to „przedsiębiorca i inwestor” prowadzący serię podcastów „WTF is”, w której gości przyjaciół i ekspertów branżowych oraz prowadzi „swobodne, ale stymulujące intelektualnie rozmowy”. Podcast obejmuje szeroki zakres tematów o szczególnym aktualnym znaczeniu, w tym technologię, media społecznościowe, energię odnawialną, pojazdy elektryczne, filozofię, gry, psychologię i nie tylko. Podczas wywiadu Altman powiedział, że Indie, z których pochodzi Nikhil Kamath, są w tej chwili drugim co do wielkości rynkiem dla OpenAI (a mogą stać się pierwszym).
