Szef działu AI w Microsoft alarmuje: Ludzkość nie jest na to gotowa

Sztuczna inteligencja dominuje w debatach dotyczących przyszłości technologii. Pojawia się temat zagrożeń związanych m.in. ze zmianami na rynku pracy i cyberbezpieczeństwem. W debacie coraz częściej poruszane są także zagadnienia społeczno-etyczne, dotyczące interakcji użytkowników ze sztuczną inteligencją.

Czym jest „pozorna świadomość sztucznej inteligencji”?

Czy kontakt z AI może wpływać długofalowo na psychikę użytkownika – emocje, zachowania, decyzje, a nawet poglądy? Mustafa Suleyman, dyrektor generalny AI w Microsoft, porusza ten temat na swoim blogu, w eseju z 19 sierpnia.

Ekspert przestrzega przed wyzwaniem, które jego zdaniem może stać się realnym problemem już w ciągu kilku najbliższych lat. Mowa o zjawisku, które Suleyman określa mianem „pozornie świadomej sztucznej inteligencji” (ang. SCAI = Seemingly Conscious AI). Definiuje ją jako AI, „która ma wszystkie cechy charakterystyczne dla innych, świadomych istot i dlatego wydaje się być świadoma”.

Kontekst zagrożenia dotyczy m.in. rozwoju interakcji pomiędzy najnowszymi modelami chatbotów a ich użytkownikami. Ekspert przytacza przykłady sytuacji, w których chatboty stały się obiektem uczuć użytkownika. Zdarzało się również, że użytkownicy uwierzyli, że chatbot AI jest bogiem lub bohaterem fikcyjnym.