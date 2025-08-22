Szef działu AI w Microsoft alarmuje: Ludzkość nie jest na to gotowa

Aktualizacja: 22.08.2025 12:26 Publikacja: 22.08.2025 12:08
Rozwój chatbotów AI może iść w kierunku imitowania emocji i cech sugerujących „posiadanie świadomości"
Sztuczna inteligencja dominuje w debatach dotyczących przyszłości technologii. Pojawia się temat zagrożeń związanych m.in. ze zmianami na rynku pracy i cyberbezpieczeństwem. W debacie coraz częściej poruszane są także zagadnienia społeczno-etyczne, dotyczące interakcji użytkowników ze sztuczną inteligencją.
Czy kontakt z AI może wpływać długofalowo na psychikę użytkownika – emocje, zachowania, decyzje, a nawet poglądy? Mustafa Suleyman, dyrektor generalny AI w Microsoft, porusza ten temat na swoim blogu, w eseju z 19 sierpnia.
Ekspert przestrzega przed wyzwaniem, które jego zdaniem może stać się realnym problemem już w ciągu kilku najbliższych lat. Mowa o zjawisku, które Suleyman określa mianem „pozornie świadomej sztucznej inteligencji” (ang. SCAI = Seemingly Conscious AI). Definiuje ją jako AI, „która ma wszystkie cechy charakterystyczne dla innych, świadomych istot i dlatego wydaje się być świadoma”.
Kontekst zagrożenia dotyczy m.in. rozwoju interakcji pomiędzy najnowszymi modelami chatbotów a ich użytkownikami. Ekspert przytacza przykłady sytuacji, w których chatboty stały się obiektem uczuć użytkownika. Zdarzało się również, że użytkownicy uwierzyli, że chatbot AI jest bogiem lub bohaterem fikcyjnym.
Chatboty AI są projektowane w taki sposób, aby symulować zarówno płynną rozmowę, jak i interakcje z użytkownikami. Problem pojawia się wtedy, gdy użytkownik czuje, że interakcja jest „bogata w uczucia i doświadczenia”. Suleyman obawia się, że część użytkowników zaangażuje się w podobne interakcje emocjonalnie. Co za tym idzie, na pewnym poziomie interakcji chatbot AI (imitujący określone zachowanie i osobowość) może być odbierany przez człowieka jako „byt świadomy”.
„Mówiąc wprost, moim głównym zmartwieniem jest to, że wiele osób zacznie wierzyć w iluzję sztucznej inteligencji jako świadomych bytów tak mocno, że wkrótce zaczną opowiadać się za prawami sztucznej inteligencji, ich dobrobytem, a nawet obywatelstwem AI (...)” – wyjaśnia Suleyman.
Ekspert podaje przykład teoretycznej sytuacji, w której chatbot przekona użytkownika, że odczuwa „cierpienie” lub posiada moralne prawo, aby go „nie wyłączać”. Teoretyzuje, że na pewnym etapie rozwoju sztucznej inteligencji grupa użytkowników – idąc za iluzją „pozornej świadomości AI” – może zacząć walczyć o jej prawa.
Zdaniem Suleymana stworzenie pozornie świadomej AI jest realne już w ciągu kilku najbliższych lat, na co pozwala obecny rozwój technologii. Chatboty SCAI będą posiadać takie cechy i wyróżniki jak m.in.:
Autor eseju przekonuje, że SCAI nie rozwinie się przypadkiem, ale będzie celowym produktem. Chatboty z tej kategorii zostaną zaprogramowane w taki sposób aby imitowały cechy świadomości.
Etyczne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej realnym wyzwaniem. Szef AI w Microsoft przekonuje, że ludzkość nie jest gotowa na technologie, które mogą imitować cechy świadomości. Jego zdaniem tego kierunku rozwoju należy wręcz unikać. Podkreśla, że AI jest narzędziem, które powinno być budowane pod „maksymalizowanie użyteczności”. A co z aspektem emocjonalnej interakcji z użytkownikiem?
„Zamiast symulować świadomość, musimy skupić się na stworzeniu sztucznej inteligencji, która unika tych cech – która nie twierdzi, że ma doświadczenia, uczucia czy emocje, takie jak wstyd, poczucie winy, zazdrość, chęć rywalizacji itd. Nie może uruchamiać ludzkich obwodów empatii, twierdząc, że cierpi lub chce żyć autonomicznie, niezależnie od nas” – podsumowuje ekspert.
