Katastrofa w Baltimore jedną z wielu. Jak polski kapitan zniszczył olbrzymi most

Katastrofa w Baltimore to kolejny przypadek zniszczenia mostu przez statek. Ten w stanie Maryland w USA uderzył w filar, przez co doszło do zawalenia się konstrukcji. Do wody wpadli ludzie oraz samochody. Póki co, wiadomo, iż było przynajmniej siedem ofiar. Kontenerowiec „The Dali” płynął z Baltimore do Sri Lanki. Most był częścią międzystanowej autostrady 695 i został otwarty w 1974 r. Tragicznych katastrof mostowych spowodowanych przez statki było w ostatnich latach bardzo dużo. Oto najgłośniejsze z nich.



Reklama

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa komunikacyjna w USA: Most w Baltimore zawalił się po uderzeniu statku Długi na trzy kilometry stalowy most kratownicowy w pobliżu Baltimore w stanie Maryland zawalił się po tym, gdy w jedno z przęseł uderzył kontenerowiec. W momencie uderzenia na Francis Scott Key Bridge znajdowały się samochody.

Kanton 2024

Ledwie w lutym chiński kontenerowiec wbił się w most w Kantonie. Konstrukcja została przerwana, wiele samochodów wpadło do wody, a co najmniej pięć osób zginęło. Kontenerowiec płynął między miastami Foshan a Kanton w południowych Chinach.

Pusan 2019

Alkohol był z kolei powodem katastrofy w koreańskim Pusan, gdy pijany kapitan kierujący statkiem o wyporności 60 tys. ton doprowadził do zderzenia z mostem. Rosyjski statek towarowy "Seagrand" zablokował w ten sposób największy port w Korei Południowej. Choć mostem przebiegała ruchliwa autostrada, w wypadku nikt nie został ranny.

Stenungsund 1980

Tego rodzaju zdarzenia miały miejsce też wcześniej. W pobliżu szwedzkiego miasta Stenungsund w 1980 r. masowiec MS Star Clipper uderzył w most Almöbron. Statek płynący z Norwegii do Uddevalli, z niewiadomych przyczyn zboczył z kursu i w wyniku zderzenia również konstrukcja mostu została przerwana. Od strony Stenungsund policja zablokowała ruch samochodów już po kilku minutach, ale z drugiej strony mostu zajęło to aż 40 min. W efekcie do wody wpadło siedem samochodów, a zginęło osiem osób.