Auta i człekokształtne roboty o niezwykłych możliwościach. Elon Musk wchodzi w 5G

To wszystko na razie domniemania ekspertów, bo Elon Musk dotąd nie skomentował pojawiających się informacji, ale wiele mówi ogłoszenie, jakie zamieszczono na LinkedIn. Na platformie pojawiła się bowiem informacja, że Tesla poszukuje do pracy inżyniera znającego się na technologii 5G w zakresie pojazdów elektrycznych. Po pewnym czasie oferta została jednak usunięta co – zdaniem internautów – może sugerować, iż Musk znalazł odpowiednich kandydatów.

Humanoidy i auta z 5G

Serwis Interesting Engineering podaje, iż ogłoszenie wskazuje na ambicje koncernu związane z wprowadzeniem 5G do swoich produktów. Chodzić może o „prywatny” system 5G dla aut Tesla, ale również humanoidów, które powstają w laboratoriach firmy. Chodzi o robota o nazwie Optimus, o którym wciąż niewiele wiadomo.

Miliarder dopiero co ogłosił premierę terenowej odsłony Tesli, czyli Cybertrucka, a już światu dostarcza kolejnej innowacji. Tym razem zaprezentował nowego Tesla Bota, inteligentnej, dwunożnej maszyny asystującej ludziom i zastępującej ich w pracy.

Tesla opracowała już drugą generację tych maszyn – nowy Optimus Gen2 ma być o 10 kg lżejszy od poprzednika (ważyć będzie ok. 60 kg), a przy tym o 30 proc. szybszy i bardziej zwinny. Bot miałby znaleźć na początku zastosowanie w fabrykach Tesli, a potem trafiłby na rynek, a by zasilać firmy przemysłowe. Jeszcze nie ujawniono kiedy rusza masowa produkcja, ale szacuje się, że cena humanoida sięgnie ok. 20 tys. dol.