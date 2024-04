Zarobki wpływają na tempo starzenia. Zaskakujące odkrycie szwajcarskich naukowców

Lepiej być bogatym

W ramach badania na szwajcarskich uczelniach wykryto, jak swobodnie cząsteczki – głównie woda – przemieszczają się przez mózg (średnia dyfuzyjność), co wydaje się zależeć od ilości mieliny i gęstości gałęzi neuronów. Wskazuje to, że są to ważne czynniki, na których należy się skupić. U osób z wyższymi dochodami gospodarstwa domowego te markery starzenia się mózgu istoty białej nie miały aż tak negatywnego wpływu na wydajność poznawczą. Wydaje się, że posiadanie większej ilości pieniędzy działa jak swego rodzaju bufor chroniący przed pogorszeniem funkcji poznawczych – pomimo zaobserwowanych zmian fizycznych, co sugeruje, że poza dotychczas obserwowanymi zmianami istnieje jeszcze inny ważny mechanizm.