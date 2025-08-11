Były inżynier Google: AI zniszczy nas na 95 proc. „Jak auto bez hamulców”

Aktualizacja: 11.08.2025 19:38 Publikacja: 11.08.2025 17:56
Sztuczna inteligencja może być wielkim zagrożeniem dla ludzkości. Ta prognoza bije wszystkie dotychczasowe
Foto: AdobeStock
Wizja przyszłości, jaką w wywiadzie dla „The Times” nakreślił Nate Soares, były inżynier Google i Microsoft, a obecnie szef Machine Intelligence Research Institute (MIRI), mrozi krew w żyłach. Jego zdaniem ludzkość pędzi w kierunku egzystencjalnej katastrofy napędzanej przez sztuczną inteligencję, a szanse na pomyślny finał tej podróży są niewielkie. Ekspert wyliczył je na ledwie 5 proc. I to w najbardziej w optymistycznym scenariuszu.
Soares, kierujący jednym z najstarszych instytutów badawczych dedykowanych bezpieczeństwu AI, używa sugestywnej metafory. Rozwój superinteligencji przypomina mu samochód pędzący w stronę przepaści. Różnica polega na tym, że w pojeździe, który znamy, wiemy, gdzie jest hamulec. W przypadku sztucznej inteligencji – wciąż go szukamy, a prędkość rośnie. W przypadku AI ów postęp widać z każdym miesiącem. Prognoza prezesa MIRI mówi o zagładzie. Prawdopodobieństwo to miałoby sięgać 95 proc. To jedno z najbardziej radykalnych stanowisk w branży. Jednocześnie jest to głos, który trudno zignorować, biorąc pod uwagę doświadczenie Soaresa w technologicznych gigantach, gdzie miał bezpośredni wgląd w tempo prac nad AI.
Czytaj więcej
Miliarder i twórca Microsoftu zadebiutuje już za kilkanaście dni w nowym serialu na platformie Ne...
Skrajny pesymizm nie jest jednak w tej branży aż tak powszechny. Ekstremalna ocena, dokonana przez Nate'a Soaresa, ma jednak spore grono wyznawców. W tym gronie często odwołuje się do pojęcia „P(doom)”. To wskaźnik prawdopodobieństwa katastrofy egzystencjalnej spowodowanej przez wymykającą się spod kontroli sztuczną inteligencję.
W branży uśrednione wyniki ankiet „P(doom)” wśród badaczy AI wskazują na 14,4 proc. A mediana jest na poziomie 5 proc. Warto przytoczyć badanie z 2024 r., w którym wzięło udział 2778 specjalistów od sztucznej inteligencji. Wnioski? Od 38 do 51 proc. ankietowanych prawdopodobieństwo unicestwienia ludzkości przez AI ocenia na co najmniej 10 proc. Mówimy tu o ocenie ludzi, którzy na co dzień tworzą te technologie.
Czytaj więcej
Średnio 608 osób dziennie dotykały cięcia zatrudnienia ogłoszone już w tym roku w branży ICT. Cho...
Umiarkowane, choć wciąż alarmujące, szacunki przedstawiają też Elon Musk czy prezes Google Sundar Pichai, którzy mówią o ryzyku rzędu 10-20 proc. Toby Ord, filozof z Oxfordu, w swojej głośnej książce „The Precipice” zagrożenie ocenia na 10 proc., zaś Nick Bostrom, pionier badań nad superinteligencją, mówi już tylko o 5-proc. ryzyku. Na tym tle 95 proc. Soaresa brzmi mało wiarygodnie.
A jak właściwie AI miałaby nas unicestwić? Scenariusz rodem z filmów, gdy świadome maszyny wypowiadają wojnę swoim stwórcom, jest mało realny. Bardziej wiarygodnie brzmi teza, że superinteligencja, realizując jakiś cel, zyska np. zdolność do projektowania i dystrybucji zaawansowanej broni biologicznej bądź, wykonując powierzone jej zadanie – np. „zoptymalizuj produkcję energii na świecie” – może dojść do wniosku, że najefektywniejszym sposobem jest wyeliminowanie ludzi, którzy zużywają zasoby i stanowią przeszkodę. To tzw. problem niedopasowania celów (alignment problem).
Czytaj więcej
Należąca do Google spółka specjalizująca się w sztucznej inteligencji opublikowała 145-stronicowy...
W odpowiedzi na rosnące obawy, organizacje międzynarodowe i eksperci dyskutują o środkach zaradczych: od globalnych traktatów ograniczających niebezpieczne badania, po wdrożenie „wyłączników awaryjnych” w najpotężniejszych systemach. Jak dowodzą ekonomiści Jakob Grovetz i Klaus Prettner w pracy „The Economics of p(doom)”, inwestycje w bezpieczeństwo AI są uzasadnione ekonomicznie nawet przy nisko postrzeganym ryzyku. Przy ocenach sięgających kilkunastu procent, stają się absolutnym priorytetem. A historia uczy, że każda rewolucja technologiczna niesie ryzyko. Tym bardziej taka jak sztuczna inteligencja, która jest pierwszą technologią, mającą zdolność rozwijać się i doskonalić samoistnie, przy tym w tempie przekraczającym ludzką zdolność do adaptacji i kontroli.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wizja przyszłości, jaką w wywiadzie dla „The Times” nakreślił Nate Soares, były inżynier Google i Microsoft, a obecnie szef Machine Intelligence Research Institute (MIRI), mrozi krew w żyłach. Jego zdaniem ludzkość pędzi w kierunku egzystencjalnej katastrofy napędzanej przez sztuczną inteligencję, a szanse na pomyślny finał tej podróży są niewielkie. Ekspert wyliczył je na ledwie 5 proc. I to w najbardziej w optymistycznym scenariuszu.
Myślał, że stworzył świadomą AI i może zbawić świat – to nie scenariusz filmu, a efekt rozmów z ChatGPT. Interak...
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wyposażą się w terenowe Tesle. Cybertrucki nie będą jednak elementem floty...
Chiny po raz pierwszy wysłały na poligon uzbrojone czworonożne roboty, działające w „watahach” niczym prawdziwe...
Polska robi kolejny krok w kosmosie – po locie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego teraz przyszła pora na wystrze...
To najlepszy model na świecie – tak o następcy ChatGPT podczas czwartkowej prezentacji powiedział Sam Altman, sz...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas