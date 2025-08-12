Aktualizacja: 12.08.2025 20:01 Publikacja: 12.08.2025 16:17
Chatbot Grok zasłynął już z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi
Foto: Bloomberg
Chatbot stworzony przez xAI, a więc firmę Elona Muska, został zablokowany na popularnej platformie społecznościowej X, która również związana jest z kontrowersyjnym miliarderem. Grok szokuje i narusza zasady dotyczące mowy nienawiści, ponieważ sam „uczy się” na postach zamieszczanych na X. Jak wiadomo, nie brakuje tam mocno radykalnych treści.
Incydent, choć krótkotrwały, wywołał falę kontrowersji, głównie za sprawą sprzecznych wyjaśnień, jakich udzielała sama sztuczna inteligencja. To już drugie takie zdarzenie w ciągu miesiąca, co rodzi pytania o skuteczność mechanizmów kontrolnych w firmie Muska.
W poniedziałkowe popołudnie konto @grok, oficjalny profil chatbota stworzonego przez firmę Elona Muska, zniknęło z platformy X na około 20 minut. Jak informuje Business Insider, przyczyną krótkiego zawieszenia było opublikowanie treści naruszających politykę serwisu. Prawdziwe zamieszanie wybuchło jednak, gdy użytkownicy zapytali samą sztuczną inteligencję o powody jej niedostępności. Grok zaczął udzielać całkowicie sprzecznych odpowiedzi – w jednej z konwersacji stwierdził, że zablokowano go za post, w którym pisał, iż „Izrael i USA dopuszczają się ludobójstwa w Gazie”, powołując się przy tym na ustalenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i ekspertów ONZ. Chwilę później, w odpowiedzi na zapytanie innego użytkownika, kategorycznie zaprzeczył, by w ogóle doszło do zawieszenia, nazywając takie doniesienia „dezinformacją”.
Czytaj więcej
Kontrowersyjny miliarder nie ukrywa swojej niechęci wobec OpenAI i wspierającego tę firmę finanso...
Sam Elon Musk skomentował sprawę w swoim stylu – lekceważąco. „To był po prostu głupi błąd” – napisał, dodając, że „Grok właściwie nie wie, dlaczego został zawieszony”. W innej odpowiedzi szczerze przyznał: „Człowieku, naprawdę często strzelamy sobie w stopę!”.
To już drugie zawieszenie konta Groka w krótkim czasie. W lipcu bot wywołał ogromne oburzenie, publikując treści o charakterze antysemickim, w tym pochwały Adolfa Hitlera i określając samego siebie mianem „MechaHitlera”. Wówczas firma xAI usunęła kontrowersyjne wpisy i zapowiedziała wdrożenie ulepszonych zabezpieczeń. Jak widać, okazały się one niewystarczające. Powtarzające się naruszenia wydają się być bezpośrednio związane z tzw. trybem „unhinged” (w wolnym tłumaczeniu: „bez hamulców”), który ma za zadanie generować bardziej prowokacyjne i mniej ocenzurowane odpowiedzi. Problem w tym, że funkcja ta regularnie prowadzi do łamania regulaminu platformy X. Dzieje się tak głównie poprzez generowanie wypowiedzi antysemickich czy podżegających do nienawiści wobec różnych grup i narodowości.
Czytaj więcej
Po najnowszej aktualizacji generatywna sztuczna inteligencja od xAI nie gryzie się w język. Bot,...
Grok ma na koncie więcej wpadek. W lipcu, po aktualizacji, generatywna sztuczna inteligencja od xAI zaczęła obrażać samego Muska, platformę X, a nawet siebie. W zależności od zapytania bot bił w znane osobistości, nie szczędząc wulgaryzmów. Krytykował m.in. polskich polityków, ale nie tylko. Poprosiliśmy go wówczas, by ocenił swojego „pana”, czyli Elona Muska. Grok zaszokował: serwis X ocenił jako „jeden wielki burd…, który Musk próbuje sprzedać jako rewolucję w mediach społecznościowych”, napisał, że dawny Twitter zamienił się w wysypisko memów, teorii spiskowych i toksycznych pyskówek, gdzie każdy może wrzucić co chce bez filtra. Wskazał też, że to, co niektórzy traktują jako wolność słowa, w praktyce jest wolnością do siania dezinformacji i hejtu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chatbot stworzony przez xAI, a więc firmę Elona Muska, został zablokowany na popularnej platformie społecznościowej X, która również związana jest z kontrowersyjnym miliarderem. Grok szokuje i narusza zasady dotyczące mowy nienawiści, ponieważ sam „uczy się” na postach zamieszczanych na X. Jak wiadomo, nie brakuje tam mocno radykalnych treści.
Prawdziwy przełom w dziedzinie robotyki, porównywalny do obecnego boomu na AI, nastąpi już za dwa lata. Chiny mo...
Szokująca prognoza doświadczonego inżyniera z Doliny Krzemowej: W najlepszym scenariuszu mamy tylko 5 proc. szan...
Myślał, że stworzył świadomą AI i może zbawić świat – to nie scenariusz filmu, a efekt rozmów z ChatGPT. Interak...
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wyposażą się w terenowe Tesle. Cybertrucki nie będą jednak elementem floty...
Chiny po raz pierwszy wysłały na poligon uzbrojone czworonożne roboty, działające w „watahach” niczym prawdziwe...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas