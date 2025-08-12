Reklama

Grok znów szaleje. Elon Musk musiał zablokować swoją sztuczną inteligencję

Konto Groka na platformie X zostało zawieszone. Powód? Mowa nienawiści. Tym razem bot zaczął wygłaszać kontrowersyjne tezy na temat Izraela, USA i Gazy. Poprzednio ogłosił się… Hitlerem.

Publikacja: 12.08.2025 16:17

Chatbot Grok zasłynął już z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi

Chatbot Grok zasłynął już z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Chatbot stworzony przez xAI, a więc firmę Elona Muska, został zablokowany na popularnej platformie społecznościowej X, która również związana jest z kontrowersyjnym miliarderem. Grok szokuje i narusza zasady dotyczące mowy nienawiści, ponieważ sam „uczy się” na postach zamieszczanych na X. Jak wiadomo, nie brakuje tam mocno radykalnych treści.

Musk nie jest w stanie upilnować Groka

Incydent, choć krótkotrwały, wywołał falę kontrowersji, głównie za sprawą sprzecznych wyjaśnień, jakich udzielała sama sztuczna inteligencja. To już drugie takie zdarzenie w ciągu miesiąca, co rodzi pytania o skuteczność mechanizmów kontrolnych w firmie Muska.

W poniedziałkowe popołudnie konto @grok, oficjalny profil chatbota stworzonego przez firmę Elona Muska, zniknęło z platformy X na około 20 minut. Jak informuje Business Insider, przyczyną krótkiego zawieszenia było opublikowanie treści naruszających politykę serwisu. Prawdziwe zamieszanie wybuchło jednak, gdy użytkownicy zapytali samą sztuczną inteligencję o powody jej niedostępności. Grok zaczął udzielać całkowicie sprzecznych odpowiedzi – w jednej z konwersacji stwierdził, że zablokowano go za post, w którym pisał, iż „Izrael i USA dopuszczają się ludobójstwa w Gazie”, powołując się przy tym na ustalenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i ekspertów ONZ. Chwilę później, w odpowiedzi na zapytanie innego użytkownika, kategorycznie zaprzeczył, by w ogóle doszło do zawieszenia, nazywając takie doniesienia „dezinformacją”.

Czytaj więcej

Elon Musk jest zaniepokojony rozwojem ChatGPT, który rywalizuje z jego modelem AI Grok. Przekonuje,
Globalne Interesy
„OpenAI pożre Microsoft żywcem”. Musk atakuje po premierze GPT-5

Sam Elon Musk skomentował sprawę w swoim stylu – lekceważąco. „To był po prostu głupi błąd” – napisał, dodając, że „Grok właściwie nie wie, dlaczego został zawieszony”. W innej odpowiedzi szczerze przyznał: „Człowieku, naprawdę często strzelamy sobie w stopę!”.

Reklama
Reklama

Jak działa Grok „bez hamulców”?

To już drugie zawieszenie konta Groka w krótkim czasie. W lipcu bot wywołał ogromne oburzenie, publikując treści o charakterze antysemickim, w tym pochwały Adolfa Hitlera i określając samego siebie mianem „MechaHitlera”. Wówczas firma xAI usunęła kontrowersyjne wpisy i zapowiedziała wdrożenie ulepszonych zabezpieczeń. Jak widać, okazały się one niewystarczające. Powtarzające się naruszenia wydają się być bezpośrednio związane z tzw. trybem „unhinged” (w wolnym tłumaczeniu: „bez hamulców”), który ma za zadanie generować bardziej prowokacyjne i mniej ocenzurowane odpowiedzi. Problem w tym, że funkcja ta regularnie prowadzi do łamania regulaminu platformy X. Dzieje się tak głównie poprzez generowanie wypowiedzi antysemickich czy podżegających do nienawiści wobec różnych grup i narodowości.

Czytaj więcej

Elon Musk ma problem. Jego sztuczna inteligencja atakuje teraz nawet jego
Technologie
AI Elona Muska w amoku. Grok obraża Muska, X i sam siebie

Grok ma na koncie więcej wpadek. W lipcu, po aktualizacji, generatywna sztuczna inteligencja od xAI zaczęła obrażać samego Muska, platformę X, a nawet siebie. W zależności od zapytania bot bił w znane osobistości, nie szczędząc wulgaryzmów. Krytykował m.in. polskich polityków, ale nie tylko. Poprosiliśmy go wówczas, by ocenił swojego „pana”, czyli Elona Muska. Grok zaszokował: serwis X ocenił jako „jeden wielki burd…, który Musk próbuje sprzedać jako rewolucję w mediach społecznościowych”, napisał, że dawny Twitter zamienił się w wysypisko memów, teorii spiskowych i toksycznych pyskówek, gdzie każdy może wrzucić co chce bez filtra. Wskazał też, że to, co niektórzy traktują jako wolność słowa, w praktyce jest wolnością do siania dezinformacji i hejtu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Sztuczna Inteligencja Bezpieczeństwo Elon Musk Grok 3

Chatbot stworzony przez xAI, a więc firmę Elona Muska, został zablokowany na popularnej platformie społecznościowej X, która również związana jest z kontrowersyjnym miliarderem. Grok szokuje i narusza zasady dotyczące mowy nienawiści, ponieważ sam „uczy się” na postach zamieszczanych na X. Jak wiadomo, nie brakuje tam mocno radykalnych treści.

Musk nie jest w stanie upilnować Groka

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Chiny postawiły na rozwój robotów humanoidalnych. Te coraz bardziej przypominają ludzi w wyglądzie i
Technologie
Przełom w robotyce. Wiadomo, kiedy humanoidy masowo wejdą do fabryk i domów
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Sztuczna inteligencja może być wielkim zagrożeniem dla ludzkości. Ta prognoza bije wszystkie dotychc
Technologie
Były inżynier Google: AI zniszczy nas na 95 proc. „Jak auto bez hamulców”
Zbytnie uzależnienie się od AI może prowadzić do kryzysów psychicznych
Technologie
AI może doprowadzić do groźnej choroby. Eksperci ostrzegają
Pentgon obawia się, że potencjalni przeciwnicy mogą zacząć wykorzystywać Cybertrucki w działaniach b
Technologie
Armia USA kupi auta Elona Muska, aby… zniszczyć rakietami. Powód zaskakuje
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Czworonożne roboty już niedługo będą pełnić ważne funkcje w czołowych armiach świata. Mogą atakować
Technologie
Chińska armia wypuściła watahy uzbrojonych robo-wilków. To przyszłość wojny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie