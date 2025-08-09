Aktualizacja: 09.08.2025 16:48 Publikacja: 09.08.2025 12:58
Pentgon obawia się, że potencjalni przeciwnicy mogą zacząć wykorzystywać Cybertrucki w działaniach bojowych
Foto: mat. prasowe
Elon Musk od pewnego czasu nie jest w najlepszej komitywie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i obaj nie szczędzą sobie uszczypliwości. Ale teraz cios zadany miliarderowi ma być szczególnie widowiskowy. Oto bowiem USAF (Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych) planują zakup dwóch egzemplarzy futurystycznego pick-upa Tesla Cybertruck i to nie w celu włączenia ich do służby, ale aby użyć ich jako celów do testów rakietowych. Odbędą się one na poligonie White Sands w Nowym Meksyku.
Decyzja o specyficznym wyborze Cybertrucka nie jest przypadkowa. W przeciwieństwie do pozostałych 31 pojazdów w zamówieniu, obejmujących standardowe sedany i SUV-y, tylko w przypadku aut Tesli wskazano konkretną markę i model. Dlaczego? USAF uzasadnia ten wybór obawami, że potencjalni przeciwnicy mogą zacząć wykorzystywać Cybertrucki w działaniach bojowych. Zgodnie z dokumentacją przetargową, wojskowi analitycy obawiają się, że „w teatrze działań wojennych” ten typ pojazdów będzie używany przez wroga z uwagi na niestandardową konstrukcję. Wykorzystanie ich jako celu ma sprawdzić skuteczność amunicji precyzyjnej.
Jak pisze serwis Cnet, te obawy nie są czysto teoretyczne. W 2024 r. czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow opublikował materiały wideo, na których widać było Cybertrucki z zamontowanymi karabinami maszynowymi, rzekomo wysłane na front w Ukrainie. Czy to aż tak wystraszyło Pentagon?
Wojskowe badania wykazały, że unikalne cechy Cybertrucka, takie jak „agresywnie kanciasty i futurystyczny design” oraz „szkielet” wykonany z nielakierowanej stali nierdzewnej, odróżniają go od pojazdów z tradycyjną, malowaną karoserią stalową lub aluminiową. Zwrócono również uwagę na jego 48-woltową architekturę elektryczną, która zapewnia „wyższą moc i wydajność”.
Testy na poligonie White Sands mają wesprzeć program amunicji precyzyjnego rażenia (Stand Off Precision Guided Munitions) Dowództwa Operacji Specjalnych USA (SOCOM). Cybertrucki posłużą jako cele dla różnego rodzaju uzbrojenia, w tym pocisków AGM-114 Hellfire i AGM-179 Griffin.
Wykorzystywanie pojazdów cywilnych jako celów na poligonach jest standardową praktyką w amerykańskiej armii, jednak wskazanie konkretnej marki jest rzadkością. Chociaż inne modele Tesli są już nieoficjalnie używane w bazach wojskowych, głównie jako pojazdy administracyjne w celu redukcji kosztów, jest to pierwszy przypadek, gdy produkt firmy Elona Muska został oficjalnie przeznaczony do testów balistycznych. Część ekspertów zwraca uwagę, że ta decyzja amerykańskiej armii stanowi ironiczny komentarz do kampanii marketingowej Tesli, w której Cybertruck był przedstawiany jako pojazd „odporny na apokalipsę” i „kuloodporny”. Mimo tych zapewnień, od swojej premiery w 2023 r. pojazd borykał się z licznymi problemami jakościowymi i akcjami serwisowymi, a jego sprzedaż (około 10,7 tys. sztuk) jest daleka od prognozowanych przez Muska 250 tys. rocznie.
Źródło: rp.pl
