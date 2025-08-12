Humanoidy wchodzą do codziennego życia. „Moment ChatGPT” już bardzo blisko

Wang Xingxing, założyciel jednego z liderów branży robotycznej, firmy Unitree Robotics, twierdzi, że jesteśmy blisko momentu, w którym autonomiczne maszyny będą mogły swobodnie wykonywać złożone zadania w nieznanych sobie środowiskach. Jego zdaniem taki przełom może nadejść do 2027 r. Wiodącą rolę w tym zakresie przejąć mają Chiny. Podczas ostatniego World Robot Conference 2025 w Pekinie kraj ten nie krył globalnych ambicji w sektorze humanoidów.

Tak Chiny podbiły rynek robotów

Chiny traktują roboty humanoidalne jako jeden z filarów przyszłego wzrostu gospodarczego i element budowania pozycji światowego lidera innowacji – pisze „South China Morning Post” i cytuje Wan Ganga, prezesa Chińskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii, który wskazuje, iż ich zastosowania obejmą produkcję, logistykę, bezpieczeństwo, edukację, opiekę zdrowotną czy usługi domowe.

– Taka koncentracja może nie tylko pobudzać konsumpcję, ale też tworzyć nowe branże, zwiększać zatrudnienie i poprawiać jakość życia – przekonuje.

Na konferencji zaprezentowano ponad 100 nowoczesnych produktów robotycznych – od humanoidów grających w piłkę nożną i boksujących w ringu, po maszyny wykonujące precyzyjne prace montażowe w przemyśle motoryzacyjnym. Xin Guobin, wiceminister przemysłu i technologii informacyjnych, nie krył przy tej okazji entuzjazmu: Światowe zasoby innowacyjne w niespotykanym tempie koncentrują się dziś w sektorze robotyki.