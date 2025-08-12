Humanoidy wchodzą do codziennego życia. „Moment ChatGPT” już bardzo blisko

Aktualizacja: 12.08.2025 06:05 Publikacja: 12.08.2025 01:00
Wang Xingxing, założyciel jednego z liderów branży robotycznej, firmy Unitree Robotics, twierdzi, że jesteśmy blisko momentu, w którym autonomiczne maszyny będą mogły swobodnie wykonywać złożone zadania w nieznanych sobie środowiskach. Jego zdaniem taki przełom może nadejść do 2027 r. Wiodącą rolę w tym zakresie przejąć mają Chiny. Podczas ostatniego World Robot Conference 2025 w Pekinie kraj ten nie krył globalnych ambicji w sektorze humanoidów.
Chiny traktują roboty humanoidalne jako jeden z filarów przyszłego wzrostu gospodarczego i element budowania pozycji światowego lidera innowacji – pisze „South China Morning Post” i cytuje Wan Ganga, prezesa Chińskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii, który wskazuje, iż ich zastosowania obejmą produkcję, logistykę, bezpieczeństwo, edukację, opiekę zdrowotną czy usługi domowe.
– Taka koncentracja może nie tylko pobudzać konsumpcję, ale też tworzyć nowe branże, zwiększać zatrudnienie i poprawiać jakość życia – przekonuje.
Na konferencji zaprezentowano ponad 100 nowoczesnych produktów robotycznych – od humanoidów grających w piłkę nożną i boksujących w ringu, po maszyny wykonujące precyzyjne prace montażowe w przemyśle motoryzacyjnym. Xin Guobin, wiceminister przemysłu i technologii informacyjnych, nie krył przy tej okazji entuzjazmu: Światowe zasoby innowacyjne w niespotykanym tempie koncentrują się dziś w sektorze robotyki.
Chiny już od 12 lat utrzymują pozycję największego rynku robotów przemysłowych, odpowiadając jednocześnie za dwie trzecie globalnych zgłoszeń patentowych w tej dziedzinie w 2024 r. Produkcja takich robotów w Kraju Środka wzrosła z 33 tys. sztuk w 2015 r. do 556 tys. w ub.r., a liczba robotów usługowych osiągnęła 10,52 mln (wzrost rok do roku o ponad jedną trzecią).
W opinii Wang Xingxinga, nadchodzi tzw. moment ChatGPT. W robotyce tak określa się teraz etap, w którym maszyna wykona skomplikowane zadanie w miejscu, którego wcześniej nie znała, np. posprząta pokój czy dostarczy wodę wskazanej osobie. Choć hardware, w tym zręczne dłonie i sensory, jest już na wysokim poziomie, problemem wciąż pozostaje oprogramowanie. Takie zaawansowane modele wymagają intensywnej optymalizacji. Eksperci twierdzą, iż szansą mogą być systemy generujące wirtualne, dynamiczne środowiska. Tu jednak jest światełko w tunelu. Mowa o systemach jak Google Genie 3, zdolnych wiernie odwzorować fizykę świata.
Roboty w Chinach już zaczynają przenikać do codziennego życia. W Pekinie otwarto właśnie restaurację Robot Flame Lab, w której obsługuje ponad 20 typów maszyn – od humanoidalnego barmana, przez kucharzy serwujących naleśniki, po zespół muzyczny, grający do kotleta. Kilka kroków dalej powstał „Robot Mall” – pierwszy w Chinach dom towarowy z robotami, oferujący ponad 100 modeli, od mechanicznych lokajów i psów po repliki Alberta Einsteina. Każdy zainteresowany może tam wejść i kupić taką maszynę. Ceny zaczynają się od około 1 tys. zł do grubo ponad 100 tys. zł.
Chiński Instytut Elektroniki prognozuje, że humanoidy wkrótce znajdą zastosowanie niemal wszędzie – od motoryzacji i energetyki po rolnictwo. Dzięki rozpoznawaniu obrazu, mobilności i precyzyjnym manipulatorom będą mogły działać w niebezpiecznych warunkach, optymalizując produkcję i zwiększając bezpieczeństwo ludzi – pisze „China Daily”.
Jak podkreśla fiński ekspert Juha Roning z euRobotics, jeszcze kilka lat temu skupiano się głównie na pracy inżynierskiej nad kontrolą ruchu, dziś coraz więcej projektów gotowych jest do wdrożeń komercyjnych. Przykładem jest startup Beijing Galbot, którego humanoidy samodzielnie obsługują już ponad 10 aptek w stolicy, kompletując zamówienia i dostarczając je kurierom nocnych zmian. Firma planuje otworzyć 100 takich punktów w kraju do końca roku.
Eksplozja popytu sprawia, że niemal wszyscy – od producentów komponentów po dostawców usług serwisowych – notują wzrosty przychodów rzędu 50-100 proc. rocznie. Unitree, które w 2023 r. rozpoczęło prace nad humanoidami, realizuje kontrakt z China Mobile wart w przeliczeniu ponad 23 mln zł i przygotowuje się do giełdowego debiutu. Wang podkreśla, że tempo innowacji w sektorze przypomina dynamikę rozwoju dużych modeli językowych – a to oznacza, że za dwa lata humanoidy mogą stać się równie popularnym fenomenem jak ChatGPT.
