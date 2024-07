Organoid, zminiaturyzowana i uproszczona wersja narządu wytwarzana in vitro z ludzkich komórek macierzystych, został wykorzystany do wyszkolenia maszyny do wykonywania różnych zadań. Sztuczny mózg zdał egzamin – robot dzięki wszczepowi nauczył się chwytania przedmiotów i unikania przeszkód.

Chiny idą śladem Neuralink Elona Muska

Badacze z Uniwersytetu Tianjin oraz z Southern University of Science and Technology połączyli organoid z chipem. Taka technologia, nazywana Brain on Chip, jest częścią interfejsów mózg-komputer, które łączą sygnały elektryczne mózgu z zewnętrzną mocą obliczeniową. To działa, co udowadnia projekt Elona Muska. Chodzi o wszczepiany w mózg chip. Neuralink, firma Muska, podała, że operowany przez nią pacjent, któremu wszczepiła do mózgu implant, może za pomocą myśli sterować myszą komputerową oraz innymi elektronicznymi urządzeniami.

Chińczycy mają jednak ambicję, by iść z tą technologią dalej – planują zbudować hybrydę inteligencji człowieka i robota. To już kolejny krok w stronę tego przełomu. Podobne prace prowadzone są bowiem od lat. Już niemal dwie dekady temu badacze z Uniwersytetu w Reading zbudowali robota, którego działaniami kierował biologiczny mózg (również wyhodowany w laboratorium). Wynalazek miał posłużyć akademikom do analizy rozwoju i działania zdrowego mózgu, np. formowaniu się wspomnień, jak i stanom nieprawidłowym, m.in. chorobie Alzheimera, czy Parkinsona. Co ciekawe, wówczas mózgiem robota było 300 tys. komórek pobranych z kory mózgowej szczura.

Czas na hybrydy. Robot z ludzkim mózgiem?

Naukowcy chemicznie pozbawili neurony połączeń międzykomórkowych, umieścili w specjalnym, wypełnionym antybiotykami pojemniku, a w jego dno zatopiono elektrody, którymi wędrowały impulsy elektryczne do maszyny). Z kolei rok temu bioinżynierowie z Uniwersytetu Tufts i harwardzkiego Instytutu Wyssa wykorzystali komórki tchawicy, by stworzyć mikroskopijne żywe roboty. Eksperyment się udał – w warunkach laboratoryjnych poruszały się one, mając za zadanie wspomagać wzrost uszkodzonych neuronów.