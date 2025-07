Materiał powstał we współpracy z NVIDIA

Quebonafide to prawdziwa indywidualność polskiej sceny muzycznej. Sprzedał już ponad 800 tys. płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się raperów w kraju. 27 i 28 czerwca po raz ostatni wystąpił na scenie, by podsumować swoją artystyczną podróż i pożegnać się z publicznością w wielkim stylu.

Kreatywność – to słowo doskonale pasuje do świata, w którym żyje i tworzy kultowy muzyk. To także słowo świetnie oddające klimat jego futurystycznego teledysku, towarzyszącego utworowi Futurama 3.

Jednak niezwykły świat wykreowany w klipie nie powstałby bez innej niezwykłej indywidualności, jaką jest prof. Andrzej Dragan – fizyk kwantowy i artysta multimedialny, znany z łączenia nauki i sztuki w eksperymentalnych projektach audiowizualnych. Tworzył już teledyski m.in. dla Behemotha i Hani Rani.

Przełomowe wsparcie nowych technologii

To właśnie on był mózgiem całego przedsięwzięcia związanego z powstaniem klipu do Futurama 3, a w procesie twórczym wspomogły go nowe technologie. Burzą one dotychczasowe paradygmaty produkcji klipów. Oto – jak podkreśla reżyser teledysku – po raz pierwszy prawdziwie profesjonalny klip muzyczny powstał z użyciem pełnej mocy lokalnych narzędzi AI.

– Można przy niskich budżetach, drobnymi środkami stworzyć obraz, który do niedawna jeszcze był możliwy tylko dzięki gigantycznym budżetom – przekonuje prof. Dragan.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pchnęły realizację klipu na nowy poziom: skróciły czas pracy nad edytowaniem i generowaniem scen, oszczędziły finanse i czas – nie trzeba było tworzyć skomplikowanych scenografii, wynajmować miejsc. Całość nakręcona została w studio filmowym. Umożliwiły też niemożliwe: generowanie w krótkim czasie efektów trudnych dla profesjonalnych twórców animacji 3D.

Ponad 10,4 mln wyświetleń na YouTube

– Challenge był taki, żeby zrobić obraz, który jest porównywalnie napakowany treścią, co tekst. Bo ten tekst to eksplozja i karabin maszynowy, który strzela pomysłami. Trzeba było stworzyć utwór, który będzie równie napakowany zawartością. W związku z tym trzeba było dużo rzeczy wymyślić – opowiada prof. Dragan. W efekcie tego „wymyślenia” powstał teledysk, który od premiery w listopadzie 2024 r. ma na YouTube już niemal 10,4 mln wyświetleń.

Futurama 3 doskonale obrazuje, jakie możliwości dają nowoczesne technologie – tu od NVIDIA – w tym karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, sterowniki NVIDIA Studio oraz lokalnie uruchamiane modele sztucznej inteligencji. To właśnie te rozwiązania umożliwiły realizację przez prof. Dragana wgniatającego w fotel klipu.

Kreatywność artystów zyskuje nowe narzędzia realizacji

To jednocześnie także przykład, w jaki sposób AI może efektywnie wspierać, a nie zastępować twórcę. Ekosystem TensorRT, sterowniki NVIDIA Studio czy optymalizacja modeli językowych pod rdzenie Tensor w kartach graficznych GeForce RTX, umożliwiają renderowanie i animację w czasie rzeczywistym, dając artystom pełną kontrolę i elastyczność twórczą.

W przypadku teledysku Futurama 3 rozwiązania firmy NVIDIA umożliwiły przyspieszenie wnioskowania modeli AI (działanie modelu w czasie rzeczywistym, już po jego nauczeniu się wzorców), płynne działanie aplikacji VFX oraz realizację całości projektu lokalnie bez farmy renderującej i bez ryzyka przeciążeń systemowych. To środowisko, które pozwala artyście zachować pełną kontrolę kreatywną i natychmiast widzieć efekty swojej pracy.

Tak to działa

Czym jest NVIDIA Studio? Jest to kompleksowy ekosystem sprzętu (karty graficzne NVIDIA GeForce RTX oraz NVIDIA RTX w komputerach stacjonarnych oraz laptopach), wyspecjalizowanych sterowników NVIDIA Studio oraz wsparcia dla najpopularniejszych aplikacji kreatywnych, takich jak Adobe After Effects, Blender, DaVinci Resolve, Houdini czy silnika Unreal Engine. Został on stworzony z myślą o twórcach cyfrowych: filmowcach, grafikach 3D, montażystach, animatorach i designerach korzystających z mocy kart graficznych.

W praktyce oznacza to większą stabilność działania i niezawodność w produkcjach VFX, krótszy czas renderowania i eksportu, wsparcie dla akceleracji zadań wykorzystujących AI (np. generowanie obrazów, maskowanie, stylizacja) oraz optymalizacje pod kątem pracy w wysokich rozdzielczościach i dużych projektach. Dodatkowo optymalizacje zapewniają lepsze zarządzanie pamięcią, co staje się kluczowe przy lokalnym generowaniu obrazów z użyciem modeli AI.

Najnowsze technologie otwierają więc nową erę twórczości, w której do tego, by stworzyć dzieło na poziomie kinowym, wystarczą wizja, wyobraźnia i… mocna karta graficzna. Dowód? Same zdjęcia do teledysku trwały zaledwie jeden dzień. Natomiast kolejne tygodnie to była już praca z komputerem, który jest niezastąpionym narzędziem współczesnego artysty.

Stabilność i optymalizacja środowiska pracy

Właśnie, narzędziem, środkiem – nie celem. Bo do uwolnienia kreatywności niezbędny jest artysta. Prof. Dragan zresztą zdecydowanie podkreśla, że AI nie tworzy dzieła sama z siebie. – AI to pędzel. Artysta musi wiedzieć, jak nim malować – mówi. – Twórcy powinni być oryginalni i szukać swojej własnej drogi – zaznacza.

Własna droga połączona ze stabilnością i optymalizacją środowiska NVIDIA Studio oraz kartami graficznymi GeForce RTX, zaprojektowanymi do zadań związanych z AI i twórczością cyfrową, pozwoliły działającemu lokalnie i niezależnie, zaledwie 3-osobowemu zespołowi, stworzyć klip o jakości zbliżonej do produkcji studiów VFX.

Potwierdzeniem przełomowości klipu do Futurama 3 jest uznanie, z jakim się spotkał. W czerwcu 2025 roku zdobył nagrodę Best VFX na prestiżowym festiwalu Berlin Music Video Awards (BMVA), jednej z najważniejszych europejskich imprez poświęconych sztuce wideoklipu. Jury doceniło wizualną odwagę, koncepcyjną głębię i przełomowe wykorzystanie AI w tworzeniu efektów specjalnych.

To wyróżnienie nie tylko potwierdza światowy poziom produkcji, ale też pokazuje, że lokalne narzędzia AI uruchomione dzięki kartom graficznym GeForce RTX mogą konkurować z największymi studiami efektów specjalnych na świecie.

