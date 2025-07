Szpiegostwo i zmasowane ataki? Chiny umieją już sterować pszczołami

Zmasowany atak? Rój pszczół zamiast dronów

Wcześniejsze kontrolery owadów, takie jak ten opracowany w Singapurze, były trzykrotnie cięższe i służyły do sterowania chrząszczami i karaluchami. Jednak z powodu dużej masy owady szybko się męczyły i takie zastosowania były mało efektywne. W dodatku karaluchy zmuszono do poruszania się po wcześniej zaprogramowanych trasach, podczas gdy Chińczykom udało się podczas testów zmusić pszczoły do lotu w różnych kierunkach.

„Roboty oparte na prawdziwych owadach dziedziczą wyjątkową mobilność, zdolność do kamuflażu i przystosowanie do środowiska od swoich biologicznych nosicieli” – napisali Zhao i jego współpracownicy.

Na drodze do pełnego wykorzystania nowego rozwiązania stoją liczne wyzwania. Chodzi zwłaszcza o zasilanie chipa. Mimo to zespół naukowców jest przekonany, że w przyszłości ich urządzenie może zostać znacznie udoskonalone i jeszcze bardziej zmniejszone, by zwiększyć zasięg takich cyberpszczół.