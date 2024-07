- Nasze odkrycie toruje drogę niezwykle szybkim i energooszczędnym urządzeniom magnetoelektrycznym, w tym pamięciom magnetycznym – stwierdził w komunikacie prasowym Xinyue Peng, drugi współautor projektu.

Może utorować drogę ultraszybkiej, energooszczędnej pamięci magnetycznej, umożliwiającej przechowywanie i odzyskiwanie danych z prędkościami znacznie przewyższającymi obecne technologie, zużywając przy tym znacznie mniej energii. Ponadto może umożliwić błyskawiczną i wysoce niezawodną komunikację między kubitami, podstawowymi elementami komputerów kwantowych.

elektronikaCo więcej, odkrycie to może doprowadzić do opracowania bardzo czułych czujników chemicznych, zapewniających rygorystyczną kontrolę jakości i bezpieczeństwo leków w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Czym są multiferroiki

Od dziesięcioleci naukowcy fascynują się multiferroikami, dostrzegając ich potencjał w szerokim zakresie zastosowań. Koncepcja manipulowania właściwościami magnetycznymi za pomocą pól elektrycznych i odwrotnie, od dawna jest przedmiotem intensywnych badań.

Ten najnowszy przełom może doprowadzić do uwolnienia pełnego potencjału tych niezwykłych materiałów. Naukowcy są optymistami, że ich odkrycia nie tylko zainspirują do odkrycia innych materiałów o podobnych właściwościach, ale także pobudzą rozwój innowacyjnych technik inżynieryjnych w celu dalszego ulepszania sprzężenia magnetoelektrycznego w jodku niklu. Może to doprowadzić do nowej ery elektroniki skupionej na niespotykanej dotąd szybkości, wydajności i miniaturyzacji.