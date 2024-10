Plastry, które można ładować jak baterie. Rewolucja w medycynie i elektronice

Opracowane przez naukowców z Northwestern University, wysoce energooszczędne, biokompatybilne i wykonane ze zrównoważonych materiałów plastry, mogą dać początek nowym typom ultralekkich urządzeń elektronicznych, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko produkcji i utylizacji urządzeń elektronicznych.

Implanty i inteligentne ubrania

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature wspomina, że nowe miękkie materiały można by wykorzystać w energooszczędnych mikroskopijnych układach pamięci, czujnikach i jednostkach magazynowania energii.

Naukowcy twierdzą, że te materiały można również zintegrować z włóknami tkanymi, aby tworzyć inteligentne tkaniny lub implanty medyczne przypominające naklejki. W dzisiejszych urządzeniach do noszenia elektronika jest nieporęcznie przymocowana do ciała za pomocą opaski na nadgarstek. Jednak dzięki nowym materiałom sama opaska może być tym urządzeniem.

Samuel I. Stupp z Northwestern w Evanston w stanie Illinois, który kierował badaniem, twierdzi, że jest to całkowicie nowa koncepcja w nauce o materiałach i badaniach nad miękkimi materiałami. Naukowcy twierdzą, że w przyszłości – dzięki temu odkryciu – będzie można nosić koszulkę z wbudowaną klimatyzacją lub polegać na miękkich bioaktywnych implantach, które są odczuwane jak tkanki i są aktywowane bezprzewodowo, aby poprawić pracę serca lub mózgu. „Te zastosowania wymagają sygnałów elektrycznych i biologicznych, ale nie możemy budować tych aplikacji z klasycznymi materiałami elektroaktywnymi. Niepraktyczne jest umieszczanie twardych materiałów w naszych organach lub w koszulkach, które ludzie mogą nosić. Musimy wprowadzić sygnały elektryczne do świata miękkich materiałów. Właśnie to zrobiliśmy w tym badaniu” - wyjaśnił Stupp.