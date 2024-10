Publiczne radio sięga po deepfake? Wywiad ze zmarłą noblistką wywołał oburzenie

Czytaj więcej Technologie Afera wokół ChatGPT. Scarlett Johansson oskarża firmę o kradzież głosu Czy sztuczna inteligencja może mówić naszym głosem i to bez naszej wiedzy? Odpowiedź poznała właśnie znana aktorka. Jak ujawniła w mediach społecznościowych, twórcy ChatGPT, mimo braku jej zgody, wykorzystali głos gwiazdy Hollywood w swoim bocie.

Awatarom przypisano więc ludzkie historie, a teraz te fikcyjne postaci będą prowadzić rozmowy z nieżyjącymi już wielkimi Polakami. – Przygotowywana jest kolejna rozmowa z postacią historyczną. Zawsze będziemy starać się o niezbędne zgody – wyjaśnia szef radia.

Jak zaznacza, rozgłośnia zmienia profil. Postawienie na AI to eksperyment, który ma trwać 3 miesiące. – Chcemy sprawdzić, jak narzędzia AI mogą zafunkcjonować. To temat do dyskusji – co AI nam daje, co zabiera. To element debaty. Docelowo będziemy mieć na antenie żywych ludzi, dziennikarzy. Szukamy młodego narybku, bo i radio ma być skierowane do młodych słuchaczy – kontynuuje Pulit.

Rekordowe zainteresowanie rozgłośnią

„Afera”, jak wybuchła wokół współpracowników zastąpionych przez boty, a także emisja podcastu z udziałem AI, spowodowała rekordowe zainteresowanie rozgłośnią. – Ruch na stronie jest gigantyczny. Wcześniej mieliśmy słuchalność bliską zeru, a dziś, jednego dnia, ruch jest większy niż przez dwa lata łącznie. To niewiarygodne – komentuje Pulit.

Choć Pulit twierdzi, że przyczyną rozwiązania umów z dziennikarzami były słabe wyniki słuchalności, to w sieci wybuchła burza. Były już dziennikarz OFF Radia Kraków Mateusz Demski przekonuje, że to nieetyczne. Wystosowano nawet petycję środowiska kultury i mediów w sprawie sytuacji w OFF Radiu Kraków i zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Pod apelem podpisało się blisko 9 tys. osób. Eksperci są oburzeni projektem, który powstaje w publicznym radiu. Część uważa, iż cały projekt Radia Kraków może wpisywać się w wizję świata, jaką prezentują zwolennicy tzw. teorii martwego internetu (Dead Internet Theory). To teoria spiskowa, która mówi o tym, że dziś internet składa się głównie z aktywności botów i automatycznie generowanej treści, manipulowanej algorytmicznie. Prof. Aleksandra Przegalińska, ekspertka w dziedzinie AI, współzałożycielka CampusAI, podkreśla, że oczywiście rzeczywistość ciągle jednak jest inna. „Zastanawiam się, czy z projektami takimi jak Off Radio Kraków, czyli syntetyczne radio, w którym prowadzącymi są wygenerowane postaci udające ludzi z jakimś pseudo-życiorysem, nie zmierzamy właśnie w tę stronę” – napisała na LinkedIn.