Reklama
Rozwiń
Reklama

AI zdecydowała, rosyjski gigant zwolni 20 proc. załogi. Tak Putin buduje „imperium”

Największy rosyjski bank oddał decyzje kadrowe w ręce sieci neuronowych. Efekt? Masowe zwolnienia. Choć Władimir Putin skrytykował działanie Sberbanku, nakazał utworzenie „centralnego sztabu AI”.

Publikacja: 21.11.2025 13:25

Prezydent Rosji nakazał utworzenie specjalnego zespołu kierowniczego – swoistego „sztabu generalnego

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych o kryptonimie Zapad-2025 na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim w Rosji, 16 września 2025 r.

Prezydent Rosji nakazał utworzenie specjalnego zespołu kierowniczego – swoistego „sztabu generalnego” dla branży sztucznej inteligencji.

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego AI w Sberbanku nakazała zwolnienia i jak duży będzie ich zakres?
  • Dlaczego Putin zdecydował się na utworzenie centralnego sztabu AI w Rosji?

Sztuczna inteligencja już zwalnia ludzi – to właśnie algorytmy miały zdecydować, ile osób i na jakich stanowiskach ma pożegnać się z pracą, i to jeszcze przed Nowym Rokiem. Takie rzeczy dzieją się w Rosji. Tamtejszy gigant finansowy rozpoczął proces redukcji zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Działania mają objąć 20 proc. personelu. Bo tak rekomenduje AI.

Boty zwalniają z pracy

Sieci neuronowe Sberbanku przeanalizowały wydajność kadry i zidentyfikowały pracowników rzekomo nieefektywnych. Rosyjskie media już piszą o „bezmyślnym algorytmie, który wydał wyrok”, a jego decyzja ma zostać wykonana błyskawicznie. Wskazane osoby otrzymają wypowiedzenia w ciągu najbliższych kilku tygodni. Prezes Sberbanku German Gref nie ujawnił dokładnych kryteriów, jakimi kierowały się algorytmy, ani dlaczego zdecydowano się pozostawić w firmie pozostałe 80 proc. z tej grupy. Fakty są jednak takie, iż skala zwolnień jest potężna, a warto odnotować, że tylko od początku br. bank pożegnał już z 13,5 tys. pracowników, co stanowiło ponad 4 proc. ogółu zatrudnionych. Szokujący ruch instytucji i związane z tym społeczne niezadowolenie przyciągnęły uwagę Kremla. Władimir Putin publicznie skrytykował narrację przyjętą przez bank.

– Nie ma nieefektywnych pracowników, są tylko pracownicy, z którymi współpraca układała się źle – prezydent Rosji, cytowany przez agencję Interfax.

Jego zdaniem za słabe wyniki podwładnych odpowiadają nieefektywni liderzy. German Gref, przyciśnięty do muru, przyznał rację prezydentowi, biorąc na siebie część odpowiedzialności.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Eksperci sugerują, że AI może być dla pracodawców „dobrą wymówką", by usprawiedliwić zwolnienia w fi
Globalne Interesy
Obwiniają AI za zwolnienia, a prawda może być inna. „Robią z technologii kozła ofiarnego”

Jesienią fala zwolnień, motywowana „optymalizacją przy użyciu AI”, uderzyła w programistów, analityków i testerów. Część z nich otrzymuje propozycje odejścia za porozumieniem stron z odprawą w wysokości dwu- lub trzykrotności pensji.

Putin buduje imperium AI

Choć Putin krytykuje publicznie działania Sberbanku, polegające na sugestiach algorytmów, sam wyznacza cel: Rosja ma stać się imperium AI. Podczas sesji plenarnej konferencji „Sber AI Journey 2025” nakazał utworzenie specjalnego zespołu kierowniczego – swoistego „sztabu generalnego” dla branży sztucznej inteligencji. Rosyjski prezydent ocenił, że „dotychczasowe struktury są niewystarczające”. Obecnie rozwojem AI zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego oraz centrum analityczne zatrudniające około 50 osób. Na Kremlu uważają, że brakuje „zasobów administracyjnych”, by skutecznie zarządzać tak kluczowym sektorem.

„Ta centrala musi obejmować wszystkie szczeble: branże, regiony, ministerstwa i agencje” – twierdzi Putin.

Eksperci rynkowi, cytowani przez rosyjskie media branżowe, już zgodnie kiwają głowami. Stanislav Yezhov, dyrektor ds. AI w Astra Group, zauważył, że obecny system jest słaby, a do 2030 r. Rosja będzie potrzebować aż 90 tys. nowych specjalistów, których proces przekwalifikowania przebiega zbyt wolno. A nowa centrala miałaby zapewnić „integrację pionową” i zsynchronizować działania między uniwersytetami, biznesem a państwem. Z kolei Polina Samoylova z Elma LLC wskazała, że „centralizacja pozwoli na ujednolicenie standardów pracy z danymi oraz stworzenie przewidywalnego popytu rynkowego”.

Czytaj więcej

Po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Rosja została objęta szeregiem sankcji, które ograniczyły je
Globalne Interesy
AI z Rosji pobiła ChatGPT i DeepSeeka? GigaChat Max ma być najlepszy
Reklama
Reklama

Ochrona Putina interweniuje. Przez robota

Marzenia Moskwy o potędze AI dziś bardziej na myśl przywodzą obraz wywracającego się humanoida, który miał pokazać silną technologiczną pozycję Rosji, a stał się światowym pośmiewiskiem. Aby przykryć tę wpadkę na konferencji „AI Journey” w Moskwie pokazano już robota, który prezentował się tak jak należy.

Przechadzał się obok Putina po wystawie robotyki, towarzyszącej sesji plenarnej. Humanoid, zbudowany przez inżynierów Sberbanku, przed kamerami opowiadał o procesie swojego powstania, ale także wykonał taniec. Tym razem się nie wywrócił, choć z kontrolą ruchu chyba roboty w Rosji wciąż mają spory kłopot. Maszyna parę razy zbyt blisko podchodziła do Putina, musiała interweniować ochrona i osłaniać gospodarza Kremla.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Władimir Putin Technologie Robotyka Sztuczna Inteligencja Sberbank AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego AI w Sberbanku nakazała zwolnienia i jak duży będzie ich zakres?
  • Dlaczego Putin zdecydował się na utworzenie centralnego sztabu AI w Rosji?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Sztuczna inteligencja już zwalnia ludzi – to właśnie algorytmy miały zdecydować, ile osób i na jakich stanowiskach ma pożegnać się z pracą, i to jeszcze przed Nowym Rokiem. Takie rzeczy dzieją się w Rosji. Tamtejszy gigant finansowy rozpoczął proces redukcji zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Działania mają objąć 20 proc. personelu. Bo tak rekomenduje AI.

Boty zwalniają z pracy

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Branża okularów napędzanych sztuczną inteligencją to coraz istotniejsza część rynku wearables
Technologie
Sprzedaż „zabójców smartfonów” eksplodowała. Ten kraj wychodzi na prowadzenie
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Forum amerykańsko-saudyjskie stało się areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym
Technologie
Elon Musk: praca stanie się hobby, a bieda zniknie. Wystarczy dekada
Naukowcy przetestowali transneuron, podając mu sygnały elektryczne i porównując jego impulsy z nagra
Technologie
Sztuczny neuron działa jak ludzki mózg. Przełom, który zmieni robotykę i komputery
Dziś nie ma żadnych przepisów nakazujących twórcom AI badanie tej technologii pod kątem potencjalnyc
Technologie
Dowody mrocznej strony AI. Współtwórca Anthropic ostrzega przed zagrożeniem
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
AI miała przyspieszać pracę, efekt jest zaskakujący
Technologie
Zaskakujące wyniki badań: AI miała znacząco przyspieszyć pracę, a ją spowalnia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama