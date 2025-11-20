Sprzedaż „zabójców smartfonów” eksplodowała. Ten kraj przewodzi rewolucji

Liczby zdają się potwierdzać ten entuzjazm. Firma Rokid celuje w sprzedaż ponad miliona sztuk swoich okularów w przyszłym roku, planując osiągnięcie poziomu nawet 3 mln do 2027 r. i przekroczenie bariery 10 mln w 2028 r. Ten optymizm nie jest bezpodstawny, biorąc pod uwagę wyniki ostatniego festiwalu zakupowego Singles Day w Chinach – dane z platformy e-commerce Tmall wykazały, że obroty w kategorii inteligentnych okularów wzrosły o oszałamiające 2500 proc. rok do roku. Z kolei konkurencyjna platforma JD odnotowała wzrost wolumenu transakcji o 346 proc. Efekt? Kategoria „smart glasses” stała się najszybciej rosnącą wśród wszystkich produktów cyfrowych.

Chiny w natarciu. Meta w odwrocie?

Chiny wyrastają na drugiego po Stanach Zjednoczonych gracza na tym rynku, z prognozowanymi dostawami na poziomie 1,2 mln sztuk do 2026 r. To ostrożne szacunki analityków Omdia. Bardziej optymistyczne w ocenach jest IDC – podaje, że w samym 2025 r. dostawy z chińskiego rynku przekroczą 2,75 mln sztuk. A to oznaczałoby wzrost o 107 proc. i pierwsze miejsce na świecie pod względem dynamiki. Co więcej, w I połowie br. chińscy producenci odpowiadali już za ponad 26 proc. globalnych dostaw. Średnia roczna dynamika w latach 2024-2029 ma tam wynieść ponad 55 proc.

W Państwie Środka w tym kontekście można mówić już o technologicznym wyścigu zbrojeń. Swój kawałek tortu wykroić chcą nie tylko Rokid, ale też Baidu i Alibaba. Firmy dwoją się i troją, wprowadzając na rynek urządzenia naszpikowane najnowszymi algorytmami. Rokid, we współpracy z marką optyczną Bolon, zaprezentował lekkie okulary, które integrują wiodące chińskie modele AI, w tym Qwen, DeepSeek i Doubao od ByteDance. Urządzenie oferuje aktywowanego głosem asystenta, możliwość nagrywania wideo, robienia zdjęć oraz nawigację, a firma już zapowiada inwestycje w ekosystem akcesoriów projektowanych przez deweloperów zewnętrznych.

Baidu wprowadziło model Xiaodu Pro, ważący zaledwie 39 gramów. Okulary te obsługują tłumaczenie w czasie rzeczywistym, rozpoznawanie obiektów oraz tworzenie notatek ze spotkań. Z kolei Alibaba uruchomiła przedsprzedaż swoich okularów Quark AI. Mają konkurować bezpośrednio z produktami Meta, oferując obsługę połączeń bez użycia rąk, streaming muzyki i tłumaczenia. Co ważne, do gry chce wejść też Apple. I to może całkowicie zmienić zasady gry.

Zhu Keli, dyrektor China Institute of New Economy, podkreśla, że chińskie firmy zgromadziły ogromny potencjał w zakresie algorytmów AI, przetwarzania języka naturalnego i rozpoznawania wizualnego, co pozwala walczyć z amerykańskimi potentatami o rodzący się rynek okularów AI.