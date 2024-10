Litewskie szpaki zaatakowały Rosjan w Ukrainie. Są małe i mogą uderzać jak kamikadze

Shpak stał się częścią coraz bardziej imponującego arsenału dronów Ukrainy. - Od momentu, gdy zaczęliśmy pracować z dronami FPV, mieliśmy dwa cele: pomóc Ukrainie i przyczynić się do litewskiego przemysłu dronów – wyjaśnił dyrektor generalny RSI Europe Tomas Milašauskas. - Słowo špokas (szpak) jest używane od czasów Republiki Obojga Narodów, kraju, którego częścią była Ukraina – kraju, który przez wiele lat walczył z agresorem ze wschodu. My, Litwini, a także Polacy i Ukraińcy, nazywamy szpaki podobnie, ale Rosjanie już nie. Uważamy, że taka nazwa idealnie pasuje do litewskiego drona walczącego w rękach Ukraińców – powiedział.

Nowy dron Shpak zostanie również dostarczony litewskim siłom zbrojnym, które mają otrzymać około 2300 sztuk. Ukraina otrzyma również około 5000 dronów na mocy nowego kontraktu. RSI Europe prowadzi również specjalistyczny kurs szkoleniowy dotyczący obsługi dronów. Jak zauważa Defence Industry, oznacza to pierwszy na dużą skalę zakup FPV dla litewskich sił zbrojnych.