Chiński ChatGPT wpoi obywatelom ideologię partii. Zna myśli prezydenta Xi Jinpinga

Teraz tamtejszy internetowy gigant Baidu opracował system sztucznej inteligencji, który ma przeszukiwać treści artykułów i cytatów prezydenta Xi Jinpinga, by użytkownicy mogli sprawdzać, czy to co piszą lub czytają jest „właściwe". Bot ma pomóc tworzyć eseje zgodne z ideologią partii komunistycznej i weryfikować w tym duchu wszelkie informacje. Narzędzie trafi do chińskich urzędników.

Technologia Baidu w służbie partii

Ten dość specyficzny projekt AI zbudowano na bazie popularnego i zaawansowanego chatbota, który stanowi chińską odpowiedź na ChatGPT. Mowa o Ernie Bot - technologii Baidu. Pekiński gigant przy tworzeniu nowego asystenta blisko współpracował z najpopularniejszą w tym kraju aplikacją do „nauki polityki", czyli z Xuexi Qiangguo. To oficjalna aplikacja mobilna dla członków partii komunistycznej, obsługiwana przez krajowy organ propagandowy. Apka - narzędzie do propagowania ideologii i popularyzacji partyjnej doktryny - przeznaczona jest głównie do nauczania myśli Xi Jinpinga. Została zaprojektowana przez Alibaba Group i błyskawicznie stała się niezwykle popularna. Szeroko wystartowała pięć lat temu (wcześniej, w 2017 r., udostępniono ją członkom partii), zdobywając ponad 100 mln aktywnych użytkowników. Stała się w Chinach najczęściej pobieraną pozycją w App Store, sklepie z aplikacjami na iPhone'a. Co ciekawe, pod względem pobrań wyprzedziła nawet tak znane serwisy społecznościowe, jak WeChat, czy TikTok.

Xuexi Qiangguo wydał Departament Propagandy Komunistycznej Partii Chin, a nad opracowaniem apki czuwał sam Wang Huning, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh. Teraz Xuexi Qiangguo, dzięki botowi Ernie, wchodzi na kolejny poziom - nowy chatbot od Baidu ma być następnym krokiem w stronę umacniania ideologii. Jak podała agencja Xinhua, ma pomóc państwowym urzędnikom w tworzeniu oficjalnych dokumentów zgodnie z linią partii (m.in. generuje i dopracowuje pisma), a także wyszukiwać treści z artykułów i cytatów prezydenta Xi Jinpinga oraz weryfikować informacje.