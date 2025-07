Nowy nałóg wśród młodych. Psycholodzy biją na alarm po szokującym raporcie

Przez ostatnie lata głównym tematem związanym z dziećmi i AI była obawa przed oszukiwaniem przez nie w szkole, np. na sprawdzianach. Tymczasem sztuczna inteligencja odgrywa znacznie większą rolę w ich życiu niż zakładali dorośli. AI stała się źródłem porad osobistych, wsparcia emocjonalnego, codziennego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Reklama Reklama

„Wszyscy teraz używają AI do wszystkiego. To naprawdę przejmuje kontrolę” – powiedziała agencji Associated Press uczennica szkoły średniej w Kansas, która regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji. „Myślę, że dzieci używają AI po to, by nie musieć myśleć” – dodała.

Ilu nastolatków korzysta z AI?

Według nowego badania przeprowadzonego przez Common Sense Media – organizację badającą rozsądne korzystanie z ekranów i mediów cyfrowych – ponad 70 proc. nastolatków używało cyfrowych towarzyszy AI, a połowa z nich robi to regularnie.

Badanie definiuje „towarzyszy AI” jako platformy stworzone do roli „cyfrowych przyjaciół”, jak Character.AI czy Replika, które można personalizować i które oferują wsparcie emocjonalne, rozmowy i towarzystwo przypominające ludzkie. Popularne narzędzia jak ChatGPT czy Claude – choć głównie odpowiadają na pytania – również bywają wykorzystywane w podobny sposób.

Eksperci obawiają się, że wraz z szybkim rozwojem technologii AI może zmienić sposób, w jaki kształtują się relacje międzyludzkie, oraz pogłębić kryzys samotności i nasilić problemy ze zdrowiem psychicznym młodych – podała agencja AP.