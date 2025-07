Szef OpenAI: AI wyeliminuje całe zawody, ale ten zniknie jako pierwszy

Występując podczas konferencji Capital Framework for Large Banks w siedzibie Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie, Altman powiedział, że niektóre kategorie zawodów zostaną całkowicie wyeliminowane przez rozwój sztucznej inteligencji.

Zagrożona obsługa klienta i lekarze

– Niektóre po prostu znikną całkowicie – powiedział, wskazując na działy obsługi klienta. – To kategoria, w której mogę powiedzieć: wiecie co, dzwonicie na infolinię i rozmawiacie z AI – i to jest w porządku. Szef OpenAI opisał transformację obsługi klienta jako już w pełni dokonaną, mówiąc wiceszefowej nadzoru w Rezerwie Federalnej, Michelle Bowman: – Teraz, gdy dzwonisz, odpowiada AI. To jakby superinteligentna, kompetentna osoba. Nie ma drzewek telefonicznych, nie ma przekierowań. Może zrobić wszystko, co mógłby zrobić każdy agent obsługi klienta w tej firmie. Nie popełnia błędów. Jest bardzo szybka. Dzwonisz raz – i załatwione.

Następnie Altman przeszedł do tematu opieki zdrowotnej, sugerując, że zdolności diagnostyczne AI przewyższają już lekarzy, choć sam nie byłby skłonny powierzyć całej opieki medycznej wyłącznie ChatGPT. – ChatGPT już dziś, swoją drogą, w większości przypadków potrafi postawić lepszą diagnozę niż większość lekarzy na świecie – powiedział. – A jednak ludzie wciąż chodzą do lekarzy. I może jestem tu trochę dinozaurem, ale naprawdę nie chcę powierzyć mojego zdrowia ChatGPT bez udziału człowieka – dodał, cytowany przez „The Guardian”.

AI może posłużyć wrogim państwom do niecnych działań

Wizyta Altmana w Waszyngtonie zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez administrację Trumpa „Planu działania w sprawie AI”, który koncentruje się na definiowaniu i łagodzeniu niektórych regulacji oraz wspieraniu budowy nowych centrów danych. W przeciwieństwie do okresu administracji Bidena, która była bardziej skłonna do regulacji AI, obecne podejście administracji Trumpa jest liberalne i skupia się raczej na przyspieszeniu działań, by nie dać się wyprzedzić Chinom.