Chińczycy zaleją świat tanimi robotami. Te humanoidy to prawdziwi akrobaci

Takie urządzenia mają bowiem być bardziej zaawansowane i wszechstronne, a przy tym tańsze. Przykładem ma być PM01 – humanoid, którego sprzedaż właśnie ruszyła. Eksperci – z uwagi na jego zwinność – określają go jako ultra akrobatę. Robot w talii potrafi obrócić się o 320°, posiada też dwa tryby chodzenia i zaawansowaną funkcję dostosowania się do niemal każdego otoczenia. Stojąca za tym projektem firma EngineAI sprzedaje maszyny za 12 tys. dol. To sporo taniej niż cena 20-30 tys. dol., za jaką oferować Optimusa chce Elon Musk.

Co potrafi chiński robot-akrobata?

EngineAI mówi o nowej generacji lekkich, dynamicznych platform robotycznych, opartych na otwartym kodzie źródłowym. PM01 wyposażono w interaktywny wyświetlacz i szkielet wykonany ze stopu aluminium, a także system sieci neuronowej. Prototyp swojej maszyny start-up z Shenzen zaprezentował w październiku a już teraz pełnowymiarowy humanoid, naśladujący ruch człowieka, trafia na rynek. Na razie tylko do programistów, badaczy i inżynierów, którzy chcą w ramach projektu open source rozwinąć możliwości robota.

PM01 ma ok. 1,4 m wysokości i waży 40 kg. Inżynierowie EngineAI zauważają, że urządzenie to, wyposażone w procesory Nvidii i Intela, charakteryzuje płynny ruch. Liczą, że w najbliższych miesiącach sprzedadzą ponad tysiąc sztuk takich robotów. Tzw. wersja biznesowa i edukacyjna PM01 jest o 3 tys. dol. tańsza od humanoidalnej maszyny G1, od inne chińskiej firmy – Unitree. Ta dziś jest jednym z wiodących producentów zaawansowanych robotów tego typu. Ale Chińczycy mają ich znacznie więcej. Kilka przedsiębiorstw z tego kraju na sierpniowych targach World Robot Conference 2024 w Pekinie pokazało w sumie ok. 30 różnych humanoidów.