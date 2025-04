Niezwykły pojazd japońskiego koncernu. Robo-konie mają wozić ludzi na grzbiecie

Za kilka dni w Japonii ruszy prestiżowa Wystawa Światowa Expo 2025 – w Osace wystawi się 170 uczestników ze 161 krajów. Wszystkich przyćmić chcą jednak gospodarze, a zwłaszcza Kawasaki. Koncern już teraz wzbudził ogromne zainteresowanie, zapowiadając projekt, jaki przedstawi przy tej okazji. Chodzi o robo-konia, maszynę przyszłości, która ma zapewnić środek transportu odpowiedni na różne warunki terenowe.

Pojazd bez kół przyszłością transportu?

Firma znana z produkcji motocykli najwyraźniej chciała zbudować futurystycznego quada, tyle że ten pojazd nie ma kół. Corleo to w praktyce zrobotyzowany koń, wyposażony w elastyczne zawieszenie, umożliwiające poruszanie się po trudnym terenie, takim jak góry czy obszary ośnieżone. Działa na ekologicznym 20-konnym silniku wodorowym o pojemności 150 cm³, a sztuczna inteligencja analizuje otoczenie, zapewniając równowagę i stabilność podczas jazdy. Zaprezentowane wizualizacje pojazdu i jego możliwości robią ogromne wrażenie.

Potencjalni chętnie na zakup takiego urządzenia muszą wziąć jednak na wstrzymanie – Kawasaki Heavy Industries planuje wprowadzić Corleo do sprzedaży po 2050 r. Na razie jest to więc robot koncepcyjny. Projekt wzbudza jednak ogromne zainteresowanie w sieci. Maszyna posiada cztery niezależnie działające nogi, co umożliwia mu poruszanie się po zróżnicowanych nawierzchniach, takich jak schody, nierówne ścieżki czy strome zbocza. Każda noga zakończona jest gumowymi „kopytami", które zapewniają lepszą przyczepność na różnych powierzchniach. Ekologiczny silnik wodorowy, generując energię elektryczną niezbędną do zasilania Corleo, emituje jedynie parę wodną. Sprzęt naszpikowany jest też elektroniką, czujnikami i systemami AI. To właśnie sztuczna inteligencja nadzoruje zmiany środka ciężkości przez jeźdźca (robot reaguje na ruchy ciała użytkownika, dostosowując odpowiednio swoje położenie), a wirtualny wyświetlacz (HUD) dostarcza informacji o poziomie wodoru, czy nawigacji.

Do czego może służyć robot Corleo?

Kawasaki przewiduje, że Corleo może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak pomoc w akcjach ratunkowych w trudno dostępnych miejscach czy jako nowoczesny środek transportu rekreacyjnego.