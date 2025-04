Znany futurolog: Ludzie będą mogli żyć zdecydowanie dłużej. Podał kiedy

Peter Diamandis to futurolog z dyplomami z MIT i Harvardu, który spędził niemal dwie dekady na propagowaniu wizji przyszłości napędzanej przez technologie, które wydłużą nasze życie. Przedsiębiorca i założyciel organizacji takich jak XPRIZE Foundation i Singularity University nawiązał również bliskie stosunki z niektórymi z najbardziej wpływowych biznesmenów na świecie, w tym z Elonem Muskiem.



Reklama

Rewolucja w długości życia

63-letni Diamandis, zapewnia, że jest „biologicznie 39-latkiem” i wystarczy byśmy wszyscy przeżyli następne 10 lat, by osiągnąć długowieczność. W wywiadzie dla portalu techcrunch Diamandis powiedział, „że jesteśmy w środku rewolucji w zakresie długości zdrowego życia”. Biznesmen podkreśla, że nie dzieje się to przypadkowo. – To efekt głównie sztucznej inteligencji, obliczeń, sensorów, sekwencjonowania pojedynczych komórek, medycyny komórkowej — całego szeregu technologii, które się zbiegają i pomagają nam zrozumieć, dlaczego się starzejemy, jak ten proces spowolnić, zatrzymać, a być może nawet odwrócić – wyjaśnił.

Wystarczy więc, że będziemy o siebie dbali i przeżyjemy najbliższą dekadę. „Istnieje koncepcja tzw. prędkości ucieczki długowieczności — to idea, że obecnie za każdy rok życia, nauka i medycyna wydłużają nasze życie o określony czas — od około jednej czwartej do jednej trzeciej roku. Ale w pewnym momencie nastąpi przełom, gdy za każdy przeżyty rok, nauka będzie wydłużać nasze życie o więcej niż rok”, powiedział Diamandis w wywiadzie.