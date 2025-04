To może być wielkie zagrożenie dla świata i Kościoła. Co zrobi następca Franciszka?

Po śmierci papieża Franciszka jego miejsce mogą zająć kardynałowie, którzy w sztucznej inteligencji widzą źródło wielu zagrożeń. Są jednak i tacy, dla których AI to wyzwanie, z którym, tak jak cała ludzkość, musi zmierzyć się również i Kościół. Jedno nie ulega wątpliwości – ktokolwiek stanie na czele Watykanu będzie musiał określić swoją pozycję względem dynamicznie rozwijających się technologii, która niebawem może przewyższyć pod każdym względem możliwości człowieka.

Co kardynałowie i potencjalni następcy Franciszka myślą o AI?

Kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, to jeden z kandydatów na następcę Franciszka. Jest on autorem opublikowanego na początku br. dokumentu poświęconego właśnie AI. Mowa o „Antiqua et Nova”, stanowisku Watykanu, względem sztucznej inteligencji, w którym Mendonça, wspólnie z kard. Víctorem Manuelem Fernándezem, argentyńskim duchownym, prefektem Dykasterii Nauki Wiary, dotyka kluczowych zagadnień związanych z wpływem AI na różne dziedziny: od edukacji, gospodarki, zdrowia, czy rynku pracy, po relacje międzyludzkie i międzynarodowe. Omawia zagrożenia i możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja, wskazując na potrzebę odpowiedzialnego i etycznego jej wykorzystywania.

Jak niedawno wyjaśniał ks. prof. Józef Kloch, medioznawca i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podczas specjalnej konferencji poświęconej „Antiqua et Nova”, sztuczna inteligencja symuluje ludzki umysł, ale nie jest w stanie go zastąpić. „W przypadku AI to pewne dane statystyczne i parametry obliczeniowe decydują, jakie dane finalnie otrzymujemy. Wyższe potrzeby są obce maszynom, dlatego AI nigdy nie zastąpi ludzkiej inteligencji” – wskazywał. Zdaniem profesora dokument pokazuje „skalę wagi zagadnienia” oraz „unikatową osobowość nas jako ludzi”. W dokumencie można przeczytać, iż AI nie ma „odniesienia do dobra wspólnego”, dlatego nie może w pełni naśladować człowieka, a nadzór nad etycznym wykorzystaniem AI to „ogromna odpowiedzialność, jaką Bóg dał człowiekowi”.

Kardynał José Tolentino de Mendonça w „Antiqua et nova” nawołuje do etycznej refleksji nad rozwojem technologii i wzywa do zastanowienia się nad wyzwaniami wynikającymi z nieprzewidywalnych skutków innowacji. „Antiqua et Nova” wyraźnie zauważa, że AI może stanowić zagrożenie dla fundamentów społecznych i politycznych, jeśli nie zostanie ona odpowiednio uregulowana. Według niego sztuczna inteligencja ma „cień zła”. Ten objawia się choćby tym, że „fałszywe media” generowane przez AI mogą „stopniowo podważać fundamenty społeczeństwa”.