Prawnicy w świecie AI i dobroczynności

– Zależało nam na tym, żeby stworzyć wydarzenie, jakiego na rynku Legaltech dotąd nie było. Chcieliśmy połączyć edukację dotyczącą zmian w sposobie uprawiania zawodu prawnika wywołanych pojawieniem się nowych narzędzi pracy opartych na AI z działalnością charytatywną – mówi CEO Omnilexia, Jędrzej Kardach. – Nasze zaproszenie przyjęli świetni prelegenci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i którzy wystąpią pro bono, a także renomowani partnerzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za poparcie tej inicjatywy. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to zaproszenie wszystkich uczestników do wsparcia Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, któremu przekażemy całą kwotę zebraną za udział w Konferencji – dodaje.

Uczestnicy otrzymają dostęp do prelekcji i paneli dyskusyjnych od najlepszych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień wykorzystują AI w kancelariach i działach prawnych.

Spotkanie online rozpocznie się o godz. 10.00, 10 grudnia.

Oto plan konferencji:

10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji