Prawnicy w świecie AI i dobroczynności

Aktualizacja: 01.12.2025 20:31 Publikacja: 01.12.2025 11:23
Foto: Adobe Stock
– Zależało nam na tym, żeby stworzyć wydarzenie, jakiego na rynku Legaltech dotąd nie było. Chcieliśmy połączyć edukację dotyczącą zmian w sposobie uprawiania zawodu prawnika wywołanych pojawieniem się nowych narzędzi pracy opartych na AI z działalnością charytatywną – mówi CEO Omnilexia, Jędrzej Kardach. – Nasze zaproszenie przyjęli świetni prelegenci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i którzy wystąpią pro bono, a także renomowani partnerzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za poparcie tej inicjatywy. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to zaproszenie wszystkich uczestników do wsparcia Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, któremu przekażemy całą kwotę zebraną za udział w Konferencji – dodaje.
Uczestnicy otrzymają dostęp do prelekcji i paneli dyskusyjnych od najlepszych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień wykorzystują AI w kancelariach i działach prawnych.
Spotkanie online rozpocznie się o godz. 10.00, 10 grudnia.
Oto plan konferencji:
10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji
10:15 - 10:45 - KEYNOTE
Jak rozmawiać z AI?
Tomasz Zalewski - Zalewski Legal
10:45 - 11:15 - Prelekcja
Jakie są różnice między chatbotem, agentem i asystentem? Technologia w prostych słowach.
Jędrzej Kardach - Omnilexia
11:15 - 11:45 - Warsztat
Jak tworzyć asystentów AI do zastosowania w praktyce kancelarii.
Andrzej Reichelt - Reichelt i Partnerzy
11:45 - 12:15 - Prelekcja
Kluczowe wyzwania prawne i organizacyjne przy wdrożeniu AI governance w kontekście ochrony tajemnicy adwokackiej.
Jakub Derulski - PwC Legal
12:15 - 12:30 - Przerwa
12:30 - 13:00 - KEYNOTE
Jak analiza orzecznictwa z wykorzystaniem narzędzi legal tech pomaga przewidywać scenariusze sporów?
Karolina Wilamowska - WASP Wilamowscy Adwokaci
13:00 - 13:30 - Panel dyskusyjny
Zbudowałem własnego agenta.
Arkadiusz Szczudło - Creativa Legal, Łukasz Gągała - Kancelaria Rachunkowa Piasecki Gągała
13:30 - 14:00 - Panel dyskusyjny
Wdrożenie nowych technologii w kancelariach - perspektywa dostawców.
Krzysztof Ogorzałek - Mecenas.iT, Jędrzej Kardach - Omnilexia, Dominika Ciechalska - Panowie Programiści
14:00 - 14:30 Panel dyskusyjny
Przyszłość Legal Tech z perspektywy dużych kancelarii (i nie tylko).
Maciej Kacymirow - Greenberg Traurig Poland, Paweł Kowalski - LuminAI Institute, Pełnomocnik Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ds. Nowych Technologii
14:30 - 15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie
Jak zmienia się rola prawnika w kontekście zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w dobie AI.
Waldemar Koper - PSPP, Tomasz Zalewski - Zalewski Legal, Maciej Kacymirow - Greenberg Traurig Poland, dr Włodzimierz Głowacki - GW LEX
Patronami wydarzenia są: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
Kancelarie: Greenberg Traurig Poland, GW LEX Głowacki i Wspólnicy, PwC Legal. Legal Matchmaker, Mecenas.iT.
Patronem medialnym wydarzenia jest dziennik „Rzeczpospolita”, wydawany przez Gremi Media.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Zależało nam na tym, żeby stworzyć wydarzenie, jakiego na rynku Legaltech dotąd nie było. Chcieliśmy połączyć edukację dotyczącą zmian w sposobie uprawiania zawodu prawnika wywołanych pojawieniem się nowych narzędzi pracy opartych na AI z działalnością charytatywną – mówi CEO Omnilexia, Jędrzej Kardach. – Nasze zaproszenie przyjęli świetni prelegenci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i którzy wystąpią pro bono, a także renomowani partnerzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za poparcie tej inicjatywy. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to zaproszenie wszystkich uczestników do wsparcia Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, któremu przekażemy całą kwotę zebraną za udział w Konferencji – dodaje.
Premiera finałowego sezonu „Stranger Things” spowodowała kilkuminutową awarię platformy streamingowej. Serwery N...
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w wielu regionach kraju. Wy...
Choć handlowcy sami doprowadzili konsumentów do zmęczenia tematem wyprzedaży z końca listopada, to jednak osób p...
Akt dywersji pod Puławami wywołał kolejną falę dezinformacji w internecie. To drugi front hybrydowej wojny, któr...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Problem z dostępem do wielu stron internetowych to efekt kłopotów Cloudflare, amerykańskiej firmy zajmującej się...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas