Prawnicy w świecie AI i dobroczynności

Legal Tech Conference for Charity odbędzie się online 10 grudnia br., a cały przychód netto ze wszystkich wpłat przekazany zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Domowe Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.

Publikacja: 01.12.2025 11:23

Prawnicy w świecie AI i dobroczynności

Foto: Adobe Stock

– Zależało nam na tym, żeby stworzyć wydarzenie, jakiego na rynku Legaltech dotąd nie było. Chcieliśmy połączyć edukację dotyczącą zmian w sposobie uprawiania zawodu prawnika wywołanych pojawieniem się nowych narzędzi pracy opartych na AI z działalnością charytatywną – mówi CEO Omnilexia, Jędrzej Kardach. – Nasze zaproszenie przyjęli świetni prelegenci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i którzy wystąpią pro bono, a także renomowani partnerzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za poparcie tej inicjatywy. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to zaproszenie wszystkich uczestników do wsparcia Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, któremu przekażemy całą kwotę zebraną za udział w Konferencji – dodaje.

Uczestnicy otrzymają dostęp do prelekcji i paneli dyskusyjnych od najlepszych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień wykorzystują AI w kancelariach i działach prawnych.

Spotkanie online rozpocznie się o godz. 10.00, 10 grudnia.

Oto plan konferencji:

10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji

10:15 - 10:45 - KEYNOTE

Jak rozmawiać z AI?

Tomasz Zalewski - Zalewski Legal

10:45 - 11:15 - Prelekcja

Jakie są różnice między chatbotem, agentem i asystentem? Technologia w prostych słowach.

Jędrzej Kardach - Omnilexia

11:15 - 11:45 - Warsztat

Jak tworzyć asystentów AI do zastosowania w praktyce kancelarii.

Andrzej Reichelt - Reichelt i Partnerzy

11:45 - 12:15 - Prelekcja

Kluczowe wyzwania prawne i organizacyjne przy wdrożeniu AI governance w kontekście ochrony tajemnicy adwokackiej.

Jakub Derulski - PwC Legal

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:00 - KEYNOTE

Jak analiza orzecznictwa z wykorzystaniem narzędzi legal tech pomaga przewidywać scenariusze sporów?

Karolina Wilamowska - WASP Wilamowscy Adwokaci

13:00 - 13:30 - Panel dyskusyjny

Zbudowałem własnego agenta.

Arkadiusz Szczudło - Creativa Legal, Łukasz Gągała - Kancelaria Rachunkowa Piasecki Gągała

13:30 - 14:00 - Panel dyskusyjny

Wdrożenie nowych technologii w kancelariach - perspektywa dostawców.

Krzysztof Ogorzałek - Mecenas.iT, Jędrzej Kardach - Omnilexia, Dominika Ciechalska - Panowie Programiści

14:00 - 14:30 Panel dyskusyjny

Przyszłość Legal Tech z perspektywy dużych kancelarii (i nie tylko).

Maciej Kacymirow - Greenberg Traurig Poland, Paweł Kowalski - LuminAI Institute, Pełnomocnik Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ds. Nowych Technologii

14:30 - 15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie

Jak zmienia się rola prawnika w kontekście zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w dobie AI.

Waldemar Koper - PSPP, Tomasz Zalewski - Zalewski Legal, Maciej Kacymirow - Greenberg Traurig Poland, dr Włodzimierz Głowacki - GW LEX

Patronami wydarzenia są: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Kancelarie: Greenberg Traurig Poland, GW LEX Głowacki i Wspólnicy, PwC Legal. Legal Matchmaker, Mecenas.iT.

Patronem medialnym wydarzenia jest dziennik „Rzeczpospolita”, wydawany przez Gremi Media.

Technologie Sztuczna Inteligencja

