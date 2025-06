B-2 Spirit zaatakował Iran: sekrety najpotężniejszego i najdroższego bombowca świata

Trzy irańskie obiekty nuklearne zostały trafione w „bardzo udanym ataku”, „ataku, jakiego dotąd nie było”, jak mówił prezydent Donald Trump. Zapewnił, że Fordo, schowany głęboko pod ziemią najważniejszy obiekt programu atomowego Teheranu, zniknął. Miały go zniszczyć właśnie B2, najpewniej w liczbie sześciu sztuk, zrzucając najcięższe bomby GBU-57A/B MOP.

Czym jest B2 Spirit i do czego służy?

B-2 Spirit to najnowocześniejszy i wciąż modernizowany bombowiec strategiczny USA, zdolny, m.in. dzięki technologii stealth, do omijania systemów obrony powietrznej i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na trudne do zniszczenia cele. Samolot, zbudowany z materiałów kompozytowych, głównie z kevlaru, kosztował około 2,1 miliarda dolarów (ponad 4 mld dol. z uwzględnieniem inflacji), co czyni go najdroższym samolotem wojskowym, jaki kiedykolwiek zbudowano. Koncern Northrop Grumman rozpoczął produkcję bombowca jeszcze w czasie „zimnej wojny” pod koniec lat 80., ale została ona zahamowana po upadku Związku Radzieckiego. Dlatego z zamówionych 132 egzemplarzy wyprodukowano tylko 21.

Uzbrojenie i możliwości B2 Spirit

Obsługiwany przez dwuosobową załogę bombowiec ma zasięg 11 100 km, ale dzięki tankowaniu w powietrzu może dotrzeć praktycznie do każdego celu na świecie, zabierając 18 ton ładunku, bomb i rakiet, w wewnętrznych komorach (sam samolot waży 72 tony), dzięki czemu utrzymuje właściwości „ograniczonej wykrywalności” (to zasługa kształtu, ale i specjalnych materiałów pochłaniających fale radarowe). Jego przekrój radarowy jest porównywalny z przekrojem radarowym małego ptaka. Samoloty atakujące obiekt w Iranie zabrały precyzyjnie kierowane bomby GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), określane jako „bunker buster” (pogromca bunkrów). Ważą 13 ton i są w stanie przebić 60-metrową warstwę betonu. Samolot B2 może też przenosić do 16 bomb atomowych B83.

W jakich misjach wziął udział B2 Spirit?

B2 Spirit stacjonują w bazie lotniczej w Whiteman w stanie Missouri. Mają przede wszystkim atakować w nocy, wykorzystując swoje atuty. Do pierwszego bojowego użycia samolotu doszło podczas interwencji NATO w Kosowie w 1999 roku. Użyto wówczas sześć maszyn. B2 brały też udział w wojnie w Afganistanie w 2001 roku, Iraku w 2003 roku i atakach w Libii w 2011 roku.