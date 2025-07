Ten koncern obiecuje 3 tys. km zasięgu po 5 minutach ładowania. Nowa era baterii?

Patent zgłoszony przez Huawei pokazuje ambicje firmy w zakresie zaawansowanego magazynowania energii. Firma twierdzi, że może zbudować baterię półprzewodnikową, której wystarczy 5-minutowe ładowanie, by auto mogło pokonać 3 tys., co rozpala wyobraźnie kierowców i oznacza kolejny wyścig w branży. Chiński koncern opatentował baterię półprzewodnikową na bazie siarczków.

W patencie opisano architekturę baterii półprzewodnikowej o gęstości energii od 400 do 500 Wh/kg, potencjalnie dwa do trzech razy większej niż w przypadku obecnych konwencjonalnych ogniw litowo-jonowych. W zgłoszeniu widać też nowatorskie podejście do poprawy stabilności elektrochemicznej dzięki domieszkom elektrolitów siarczkowych azotem w celu rozwiązania reakcji ubocznych na styku litu, co od dawna stanowiło przeszkodę w komercjalizacji baterii siarczkowych – napisał CarNewsChina.com. Projekt Huawei ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i żywotności cyklu poprzez ograniczenie degradacji na tym krytycznym momencie ich działania.

Chiny stawiają na baterie

Zaangażowanie Huawei w badania nad bateriami półprzewodnikowymi pokazuje szerszy trend wśród chińskich firm technologicznych i motoryzacyjnych. Chociaż koncern nie produkuje baterii zasilających auta, wykazuje rosnące zainteresowanie materiałami do produkcji baterii. Na początku 2025 r. firma złożyła oddzielny patent na syntezę elektrolitów siarczkowych — kluczowego materiału znanego ze swojej wysokiej przewodności, ale również wysokich kosztów, czasami przekraczających cenę złota.

Chiński sektor pojazdów elektrycznych i technologii agresywnie bada technologie baterii półprzewodnikowych, aby zmniejszyć zależność od uznanych dostawców baterii, takich jak CATL i BYD. Firmy takie jak Xiaomi i Nio są zależne od zewnętrznych producentów baterii. Komponent ten może stanowić ponad połowę kosztów produkcji pojazdu elektrycznego.