Reklama
Rozwiń
Reklama

Elon Musk: praca stanie się hobby, a bieda zniknie. Wystarczy dekada

Najbogatszy człowiek świata przedstawił podczas Amerykańsko-Saudyjskiego Forum Inwestycyjnego w Waszyngtonie futurystyczną wizję, w której rozwój AI oraz robotyki całkowicie odmienią życie i gospodarkę.

Publikacja: 20.11.2025 13:54

Forum amerykańsko-saudyjskie stało się areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym

Forum amerykańsko-saudyjskie stało się areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym do Muska xAI, saudyjską firmą Humain oraz Nvidią

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Według miliardera, w perspektywie najbliższej dekady, a najpóźniej w ciągu 20 lat, czekają nas radykalne zmiany. Jak twierdzi, tradycyjne zatrudnienie stanie się zbędne. Ale to, z czym kojarzy się nam bezrobocie, nie będzie miało miejsca – kontrowersyjny biznesmen przekonuje bowiem, iż ubóstwo zostanie wyeliminowane.

Humanoidy w cenie auta i warzywa z ogródka

Musk, stojący na czele takich gigantów jak Tesla, SpaceX oraz xAI, w swoim wystąpieniu nakreślił obraz przyszłości, która dla wielu z nas może brzmieć jak utopia. Miliarder, przemawiając u boku Jensena Huanga, dyrektora generalnego Nvidii, stwierdził: „AI i roboty humanoidalne zlikwidują problem ubóstwa”. Zauważył także, iż w dłuższej perspektywie czasowej praca zarobkowa przestanie być koniecznością. Ma ona być raczej dobrowolnym wyborem, podyktowanym pasją, a nie potrzebą przetrwania. Jak to możliwe? Zdaniem Muska kluczowym elementem tej rewolucji ma być humanoidalny robot Tesli – Optimus. To właśnie ta maszyna miałaby przejąć ciężar pracy fizycznej, co w konsekwencji doprowadzi do radykalnego wzrostu produktywności i spadku kosztów życia.

Czytaj więcej

Nie tylko iPhone. Tim Cook, szef Apple, chce dywersyfikować działalność koncernu
Technologie
Apple wprowadzi do domów robota z AI – i to ma być game changer

– Z pracą może być jak z uprawianiem sportu lub graniem w gry wideo. Możesz iść do sklepu i kupić warzywa albo możesz je uprawiać w swoim ogródku. To dużo trudniejsze, ale niektórzy ludzie wciąż to robią, ponieważ to lubią. Taka też będzie praca – opcjonalna – mówi Musk.

Realizacja tej wizji opiera się na ambitnych planach produkcyjnych Tesli. Firma pracuje obecnie nad pilotażową linią w fabryce we Fremont w Kalifornii. Cel na br. zakłada wyprodukowanie około 5 tys. Optimusów. Roboty początkowo znajdą zastosowanie wewnątrz firmy, ale ambicje Muska sięgają znacznie dalej, bo do 2029 r. produkcja ma być liczona już w milionach egzemplarzy. Co istotne, po osiągnięciu skali masowej, cena jednego robota ma stać się bardziej przystępna. Szacuje się, że może sięgać 20 tys. dol. Humanoid w cenie auta rodzinnego ma być tym, co odmieni naszą rzeczywistość – Musk podaje, że maszyna ta będzie pięć razy bardziej wydajna od człowieka (z opcją pracy przez 24 godziny na dobę).

Reklama
Reklama

A co z dochodem podstawowym?

Wystąpienie Elona Muska miało swój kontekst. Miało ono bowiem miejsce dzień po deklaracji saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana, który obiecał inwestycje w USA przekraczające bilion dolarów. Forum stało się również areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym do Muska xAI, saudyjską firmą Humain oraz Nvidią. Celem tej koalicji jest budowa potężnego centrum danych o mocy 500 megawatów w Arabii Saudyjskiej, co ma stanowić fundament pod rozwój technologii niezbędnych do urzeczywistnienia wizji automatyzacji.

Czytaj więcej

Rozwój sztucznej inteligencji może sprawić, że konieczne będą reformy – od gwarancji zatrudnienia, p
Technologie
Najwięksi wrogowie sztucznej inteligencji. Potężne zmiany nie przejdą bez walki

Mimo entuzjazmu inwestorów, zapowiedzi Muska spotykają się z chłodnym przyjęciem ze strony części ekonomistów i specjalistów ds. rynku pracy. Eksperci ostrzegają, że proces zastępowania ludzi maszynami nie będzie ani prosty, ani pozbawiony gwałtownych wstrząsów społecznych. Krytycy wskazują na lekcje z historii, dowodząc, że automatyzacja często prowadziła do pogłębiania nierówności ekonomicznych, koncentrując kapitał w rękach właścicieli maszyn, a nie szerokiego społeczeństwa. Niewątpliwie krytycznie należy ocenić ogłaszanie „świata bez pracy” na długo przed powstaniem odpowiednich mechanizmów osłonowych, takich jak choćby powszechny dochód podstawowy. Ale sceptycyzm dotyczy także samej technologii – Optimus wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a obecne prototypy są zdolne jedynie do wykonywania podstawowych, nieskomplikowanych zadań.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Elon Musk AI

Według miliardera, w perspektywie najbliższej dekady, a najpóźniej w ciągu 20 lat, czekają nas radykalne zmiany. Jak twierdzi, tradycyjne zatrudnienie stanie się zbędne. Ale to, z czym kojarzy się nam bezrobocie, nie będzie miało miejsca – kontrowersyjny biznesmen przekonuje bowiem, iż ubóstwo zostanie wyeliminowane.

Humanoidy w cenie auta i warzywa z ogródka

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Branża okularów napędzanych sztuczną inteligencją to coraz istotniejsza część rynku wearables
Technologie
Sprzedaż „zabójców smartfonów” eksplodowała. Ten kraj przewodzi rewolucji
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Naukowcy przetestowali transneuron, podając mu sygnały elektryczne i porównując jego impulsy z nagra
Technologie
Sztuczny neuron działa jak ludzki mózg. Przełom, który zmieni robotykę i komputery
Dziś nie ma żadnych przepisów nakazujących twórcom AI badanie tej technologii pod kątem potencjalnyc
Technologie
Dowody mrocznej strony AI. Współtwórca Anthropic ostrzega przed zagrożeniem
AI miała przyspieszać pracę, efekt jest zaskakujący
Technologie
Zaskakujące wyniki badań: AI miała znacząco przyspieszyć pracę, a ją spowalnia
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Proste bodźce jak dotyk czy zapach mogą wpływać na procesy starzenia
Technologie
Tajemnica długowieczności. Sensacyjne wyniki badania naukowców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama