Elon Musk: praca stanie się hobby, a bieda zniknie. Wystarczy dekada

Forum amerykańsko-saudyjskie stało się areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym do Muska xAI, saudyjską firmą Humain oraz Nvidią
Według miliardera, w perspektywie najbliższej dekady, a najpóźniej w ciągu 20 lat, czekają nas radykalne zmiany. Jak twierdzi, tradycyjne zatrudnienie stanie się zbędne. Ale to, z czym kojarzy się nam bezrobocie, nie będzie miało miejsca – kontrowersyjny biznesmen przekonuje bowiem, iż ubóstwo zostanie wyeliminowane.
Musk, stojący na czele takich gigantów jak Tesla, SpaceX oraz xAI, w swoim wystąpieniu nakreślił obraz przyszłości, która dla wielu z nas może brzmieć jak utopia. Miliarder, przemawiając u boku Jensena Huanga, dyrektora generalnego Nvidii, stwierdził: „AI i roboty humanoidalne zlikwidują problem ubóstwa”. Zauważył także, iż w dłuższej perspektywie czasowej praca zarobkowa przestanie być koniecznością. Ma ona być raczej dobrowolnym wyborem, podyktowanym pasją, a nie potrzebą przetrwania. Jak to możliwe? Zdaniem Muska kluczowym elementem tej rewolucji ma być humanoidalny robot Tesli – Optimus. To właśnie ta maszyna miałaby przejąć ciężar pracy fizycznej, co w konsekwencji doprowadzi do radykalnego wzrostu produktywności i spadku kosztów życia.
– Z pracą może być jak z uprawianiem sportu lub graniem w gry wideo. Możesz iść do sklepu i kupić warzywa albo możesz je uprawiać w swoim ogródku. To dużo trudniejsze, ale niektórzy ludzie wciąż to robią, ponieważ to lubią. Taka też będzie praca – opcjonalna – mówi Musk.
Realizacja tej wizji opiera się na ambitnych planach produkcyjnych Tesli. Firma pracuje obecnie nad pilotażową linią w fabryce we Fremont w Kalifornii. Cel na br. zakłada wyprodukowanie około 5 tys. Optimusów. Roboty początkowo znajdą zastosowanie wewnątrz firmy, ale ambicje Muska sięgają znacznie dalej, bo do 2029 r. produkcja ma być liczona już w milionach egzemplarzy. Co istotne, po osiągnięciu skali masowej, cena jednego robota ma stać się bardziej przystępna. Szacuje się, że może sięgać 20 tys. dol. Humanoid w cenie auta rodzinnego ma być tym, co odmieni naszą rzeczywistość – Musk podaje, że maszyna ta będzie pięć razy bardziej wydajna od człowieka (z opcją pracy przez 24 godziny na dobę).
Wystąpienie Elona Muska miało swój kontekst. Miało ono bowiem miejsce dzień po deklaracji saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana, który obiecał inwestycje w USA przekraczające bilion dolarów. Forum stało się również areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym do Muska xAI, saudyjską firmą Humain oraz Nvidią. Celem tej koalicji jest budowa potężnego centrum danych o mocy 500 megawatów w Arabii Saudyjskiej, co ma stanowić fundament pod rozwój technologii niezbędnych do urzeczywistnienia wizji automatyzacji.
Mimo entuzjazmu inwestorów, zapowiedzi Muska spotykają się z chłodnym przyjęciem ze strony części ekonomistów i specjalistów ds. rynku pracy. Eksperci ostrzegają, że proces zastępowania ludzi maszynami nie będzie ani prosty, ani pozbawiony gwałtownych wstrząsów społecznych. Krytycy wskazują na lekcje z historii, dowodząc, że automatyzacja często prowadziła do pogłębiania nierówności ekonomicznych, koncentrując kapitał w rękach właścicieli maszyn, a nie szerokiego społeczeństwa. Niewątpliwie krytycznie należy ocenić ogłaszanie „świata bez pracy” na długo przed powstaniem odpowiednich mechanizmów osłonowych, takich jak choćby powszechny dochód podstawowy. Ale sceptycyzm dotyczy także samej technologii – Optimus wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a obecne prototypy są zdolne jedynie do wykonywania podstawowych, nieskomplikowanych zadań.
