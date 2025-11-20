Elon Musk: praca stanie się hobby, a bieda zniknie. Wystarczy dekada

Według miliardera, w perspektywie najbliższej dekady, a najpóźniej w ciągu 20 lat, czekają nas radykalne zmiany. Jak twierdzi, tradycyjne zatrudnienie stanie się zbędne. Ale to, z czym kojarzy się nam bezrobocie, nie będzie miało miejsca – kontrowersyjny biznesmen przekonuje bowiem, iż ubóstwo zostanie wyeliminowane.

Humanoidy w cenie auta i warzywa z ogródka

Musk, stojący na czele takich gigantów jak Tesla, SpaceX oraz xAI, w swoim wystąpieniu nakreślił obraz przyszłości, która dla wielu z nas może brzmieć jak utopia. Miliarder, przemawiając u boku Jensena Huanga, dyrektora generalnego Nvidii, stwierdził: „AI i roboty humanoidalne zlikwidują problem ubóstwa”. Zauważył także, iż w dłuższej perspektywie czasowej praca zarobkowa przestanie być koniecznością. Ma ona być raczej dobrowolnym wyborem, podyktowanym pasją, a nie potrzebą przetrwania. Jak to możliwe? Zdaniem Muska kluczowym elementem tej rewolucji ma być humanoidalny robot Tesli – Optimus. To właśnie ta maszyna miałaby przejąć ciężar pracy fizycznej, co w konsekwencji doprowadzi do radykalnego wzrostu produktywności i spadku kosztów życia.

– Z pracą może być jak z uprawianiem sportu lub graniem w gry wideo. Możesz iść do sklepu i kupić warzywa albo możesz je uprawiać w swoim ogródku. To dużo trudniejsze, ale niektórzy ludzie wciąż to robią, ponieważ to lubią. Taka też będzie praca – opcjonalna – mówi Musk.

Realizacja tej wizji opiera się na ambitnych planach produkcyjnych Tesli. Firma pracuje obecnie nad pilotażową linią w fabryce we Fremont w Kalifornii. Cel na br. zakłada wyprodukowanie około 5 tys. Optimusów. Roboty początkowo znajdą zastosowanie wewnątrz firmy, ale ambicje Muska sięgają znacznie dalej, bo do 2029 r. produkcja ma być liczona już w milionach egzemplarzy. Co istotne, po osiągnięciu skali masowej, cena jednego robota ma stać się bardziej przystępna. Szacuje się, że może sięgać 20 tys. dol. Humanoid w cenie auta rodzinnego ma być tym, co odmieni naszą rzeczywistość – Musk podaje, że maszyna ta będzie pięć razy bardziej wydajna od człowieka (z opcją pracy przez 24 godziny na dobę).