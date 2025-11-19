Sztuczny neuron działa jak ludzki mózg. Przełom, który zmieni robotykę i komputery

„Mózg na chipie” coraz bliżej

Naukowcy przetestowali transneuron, podając mu sygnały elektryczne i porównując jego impulsy z nagraniami neuronów makaków. Urządzenie odtworzyło wzorce impulsów z trzech obszarów mózgu z dokładnością do 100 proc. Wzorce obejmowały zarówno stabilne wyładowania, jak i chaotyczne serie impulsów.

Niewielkie zmiany elektryczne pozwalają jednej jednostce działać jak kilka neuronów. – Wiemy też, że nasze sztuczne neurony dobrze reagują na zmiany środowiskowe, takie jak ciśnienie czy temperatura – podkreśla profesor Alexander Balanov z Loughborough. To badanie, zdaniem naukowców, stanowi podstawę do stworzenia i rozwoju sztucznych systemów sensorycznych oraz szybszych, energooszczędnych komputerów.

Roboty, które czują i uczą się samodzielnie

Badacze wykazali również, że transneuron przetwarza informacje, a nie jedynie naśladuje aktywność. Kiedy zmieniono sygnał wejściowy, urządzenie zmieniało częstotliwość swoich impulsów, podobnie jak neurony biologiczne. Gdy podano mu dwa sygnały jednocześnie, reagowało inaczej w zależności od ich synchronizacji. Ta zdolność zazwyczaj wymaga wielu sztucznych neuronów.

– Nasz transneuron przybliża nas do stworzenia sprzętu, który nie tylko symuluje aktywność mózgu w oprogramowaniu, ale faktycznie działa w sposób przypominający mózg – zapewnia dr Sergei Gepshtein z Instytutu Salka.

Kolejnym krokiem jest budowa sieci transneuronów w formie „kory na chipie”. Zespół uważa, że takie sieci mogą pomóc robotom odczuwać i adaptować się w czasie rzeczywistym.