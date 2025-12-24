Reklama
Straż graniczna USA sięgnęła po drony. Nielegalni imigranci muszą szukać nowych dróg

Amerykańska Służba Celno-Graniczna (CBP) po cichu zwiększa liczbę dronów, które patrolują południową granicę USA. Krytycy ostrzegają, że masowe wykorzystanie bezzałogowców może służyć także do nadzorowania obywateli amerykańskich.

Publikacja: 24.12.2025 15:01

Granica między USA a Meksykiem jest coraz lepiej strzeżona, ale nielegalni imigranci wciąż ją forsują

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe technologie wykorzystuje amerykańska straż graniczna do monitorowania południowej granicy USA?
  • Dlaczego krytycy wyrażają obawy związane z masowym wykorzystaniem dronów przez CBP?
  • Jakie korzyści operacyjne wynikają z zastosowania lekkich bezzałogowych statków powietrznych w kontroli granicznej?
  • W jaki sposób działania CBP wykraczają poza samą kontrolę granicy USA?

Zamiast polegać na dużych, scentralizowanych platformach dronowych, CBP koncentruje się na lekkich bezzałogowych statkach powietrznych, które mogą być szybko uruchamiane przez niewielkie zespoły, działać w trudnych warunkach środowiskowych i przesyłać dane obserwacyjne bezpośrednio do jednostek znajdujących się w terenie – pisze magazyn Wired.

Rośnie liczba dronów na granicy USA

CBP stawia na technologię, która jest mobilna i zapewnia szybkie wdrożenie oraz integrację z wyposażeniem już używanym przez straż graniczną.

Funkcjonariusze patrolujący i monitorujący południową granicę Stanów Zjednoczonych stawiają na drony zdolne do wykrywania ruchu w odległym terenie, szybkiego przekazywania współrzędnych agentom oraz niezawodnego działania w upale, pyle i przy silnym wietrze. Kamery, czujniki podczerwieni i oprogramowanie mapowe muszą być zintegrowane z już używanymi systemami, by pomagać agentom lokalizować i przechwytywać wskazane osoby na pustyniach, przy rzekach oraz w korytarzach przybrzeżnych.

Czytaj więcej

Technik przygotowuje drona Shrike FPV w firmie technologii wojskowej Skyfall w nieznanym miejscu na
Globalne Interesy
Ukraiński front poligonem dla narkotykowych karteli. Eksperci biją na alarm
CBP wcześniej była zainteresowana dronami pionowego startu i lądowania (VTOL), na tyle małymi, że mogły być przenoszone i uruchamiane przez pojedyncze zespoły, jednocześnie wyznaczając jasne standardy dotyczące czasu lotu, szybkości rozmieszczenia i skuteczności w surowych warunkach. Systemy te mają robić więcej niż tylko obserwować: mają aktywnie wspierać działania operacyjne, przekazując na żywo dane lokalizacyjne do tych samych narzędzi cyfrowych, których agenci używają do koordynowania działań w terenie.

Według Arizona Center for Investigative Reporting CBP obecnie dysponuje flotą około 500 małych bezzałogowych systemów, co pokazuje, że drony stały się rutynowym elementem kontroli granicznej.

Technologia wspiera działania operacyjne straży granicznej

Podczas grudniowego przesłuchania przed Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem powiedziała, że departament „zainwestował ponad 1,5 mld dol.” w technologie dronowe i antydronowe oraz środki neutralizacji, które mogą być wykorzystywane nie tylko podczas zabezpieczanych wydarzeń specjalnych – takich jak piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2026 – ale także w ramach porozumień umożliwiających departamentowi „współpracę z miastami i stanami” w zakresie ochrony, której „obecnie nie posiadają”.

Czytaj więcej

Orbotix pracuje nad autonomicznymi systemami dronowymi, które mają być wspierane przez sztuczną inte
Biznes Ludzie Startupy
Potężny inwestor z USA stawia na polskie roje dronów. AI sercem projektu

Operacje dronowe CBP nie ograniczają się jednak wyłącznie do granicy. Dzienniki lotów i publiczne rejestry pokazują, że agencja wielokrotnie wykorzystywała bezzałogowe statki powietrzne do wsparcia innych federalnych misji, w tym do monitoringu z powietrza podczas protestów oraz do pomocy w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych wewnątrz kraju. To nakładanie się kompetencji wzmogło obawy, że narzędzia opracowane do kontroli granic mogą szybko przenikać do krajowych działań policyjnych – pisze Wired.

Organizacje praw człowieka argumentują, że rozszerzanie nadzoru z powietrza nie tylko odstrasza od przekraczania granicy, ale też je przekształca. Badania nad technologicznym egzekwowaniem kontroli granicznej pokazują, że wraz z rozwojem czujników i statków powietrznych migranci są wypychani na coraz bardziej odległe i niebezpieczne trasy – co zwiększa ryzyko obrażeń lub śmierci, niekoniecznie zmniejszając ogólną liczbę prób przekroczenia granicy.

Ilu nielegalnych imigrantów trafia do Stanów Zjednoczonych?

Amerykańska Straż Graniczna zatrzymała w styczniu 2025 r. 29 tys. migrantów nielegalnie przekraczających granicę USA–Meksyk – wynika z danych opublikowanych przez agencję Reutera. Liczba zatrzymań w styczniu była najniższa od maja 2020 r. i spadła z poziomu 47 tys. w grudniu – wynika z danych CBP.

Administracja Joe Bidena zanotowała rekordową liczbę migrantów zatrzymanych podczas prób przekroczenia granicy, a ten trend osiągnął szczyt w grudniu 2023 r., kiedy odnotowano 250 tys. zatrzymań.

Biden w czerwcu 2024 r. ograniczył możliwość ubiegania się o azyl przez migrantów przekraczających granicę nielegalnie i współpracował z Meksykiem oraz innymi państwami w celu ograniczenia nielegalnej migracji, co doprowadziło do gwałtownego spadku liczby zatrzymań. Jednocześnie otworzył nowe programy legalnego wjazdu, które – jak twierdziła jego administracja – zniechęcały do nielegalnych przekroczeń.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Technologie Drony

e-Wydanie
