Straż graniczna USA sięgnęła po drony. Nielegalni imigranci muszą szukać nowych dróg

CBP wcześniej była zainteresowana dronami pionowego startu i lądowania (VTOL), na tyle małymi, że mogły być przenoszone i uruchamiane przez pojedyncze zespoły, jednocześnie wyznaczając jasne standardy dotyczące czasu lotu, szybkości rozmieszczenia i skuteczności w surowych warunkach. Systemy te mają robić więcej niż tylko obserwować: mają aktywnie wspierać działania operacyjne, przekazując na żywo dane lokalizacyjne do tych samych narzędzi cyfrowych, których agenci używają do koordynowania działań w terenie.

Według Arizona Center for Investigative Reporting CBP obecnie dysponuje flotą około 500 małych bezzałogowych systemów, co pokazuje, że drony stały się rutynowym elementem kontroli granicznej.

Technologia wspiera działania operacyjne straży granicznej

Podczas grudniowego przesłuchania przed Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem powiedziała, że departament „zainwestował ponad 1,5 mld dol.” w technologie dronowe i antydronowe oraz środki neutralizacji, które mogą być wykorzystywane nie tylko podczas zabezpieczanych wydarzeń specjalnych – takich jak piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2026 – ale także w ramach porozumień umożliwiających departamentowi „współpracę z miastami i stanami” w zakresie ochrony, której „obecnie nie posiadają”.

Operacje dronowe CBP nie ograniczają się jednak wyłącznie do granicy. Dzienniki lotów i publiczne rejestry pokazują, że agencja wielokrotnie wykorzystywała bezzałogowe statki powietrzne do wsparcia innych federalnych misji, w tym do monitoringu z powietrza podczas protestów oraz do pomocy w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych wewnątrz kraju. To nakładanie się kompetencji wzmogło obawy, że narzędzia opracowane do kontroli granic mogą szybko przenikać do krajowych działań policyjnych – pisze Wired.

Organizacje praw człowieka argumentują, że rozszerzanie nadzoru z powietrza nie tylko odstrasza od przekraczania granicy, ale też je przekształca. Badania nad technologicznym egzekwowaniem kontroli granicznej pokazują, że wraz z rozwojem czujników i statków powietrznych migranci są wypychani na coraz bardziej odległe i niebezpieczne trasy – co zwiększa ryzyko obrażeń lub śmierci, niekoniecznie zmniejszając ogólną liczbę prób przekroczenia granicy.