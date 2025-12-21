Sztuczna inteligencja w medycynie wykazuje uprzedzenia. Nowe badania z Harvardu

Patomorfologia odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów. Dla wykwalifikowanego eksperta oglądanie preparatu pobranego od pacjenta przypomina ocenianie anonimowego testu. Preparat zawiera kluczowe informacje o samej chorobie, ale nie ujawnia żadnych danych osobowych pacjenta.

To założenie nie do końca sprawdza się jednak w przypadku systemów sztucznej inteligencji. Nowe badanie prowadzone przez naukowców z Harvard Medical School pokazuje, że modele AI używane w patomorfologii potrafią wydobywać informacje demograficzne bezpośrednio z preparatów tkankowych – pisze portal SciTechDaily. To z kolei może prowadzić do uprzedzeń w diagnostyce nowotworów w różnych grupach pacjentów. Analizując kilka powszechnie stosowanych modeli AI przeznaczonych do wykrywania nowotworów, badacze stwierdzili, że ich skuteczność różniła się w zależności od deklarowanej przez pacjentów płci, rasy i wieku. Zidentyfikowali również przyczyny tych rozbieżności.

FAIR-Path ma naprawić błędy w modelach AI

Aby rozwiązać ten problem, zespół opracował nową metodę o nazwie FAIR-Path, która znacząco ograniczyła uprzedzenia w testowanych modelach. – Odczytywanie cech demograficznych z preparatu patomorfologicznego uchodzi za „mission impossible” dla ludzi, dlatego uprzedzenia w AI patomorfologicznej były dla nas zaskoczeniem – powiedział główny autor badania Kun-Hsing Yu, profesor nadzwyczajny informatyki biomedycznej w Blavatnik Institute przy HMS oraz adiunkt patomorfologii w Brigham and Women’s Hospital.

Yu podkreślił, że identyfikowanie i korygowanie uprzedzeń w medycznych systemach AI jest kluczowe, ponieważ mogą one wpływać na trafność diagnozy i wyniki leczenia pacjentów. Sukces FAIR-Path sugeruje, że poprawa obiektywizmu w AI stosowanej w patomorfologii nowotworów – a potencjalnie także w innych narzędziach medycznych AI – może być osiągalna przy stosunkowo niewielkich modyfikacjach.