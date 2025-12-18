Materiał powstał we współpracy z Orange Polska

Technologie pomagają rozwijać biznes, wiele firm potrzebuje jednak doświadczonego partnera, który pomoże dostrzec płynące z nich korzyści i przeprowadzi firmę przez wszystkie etapy cyfrowej transformacji. Takim partnerem dla biznesu jest Orange Polska.

Technologia 5G w ostatnich latach zrewolucjonizowała komunikację. Klientom sieci Orange tę najszybszą opcję mobilnego internetu dostarczają już ponad 4 tysiące nadajników w kraju. W tym roku operator udostępnił też 5G w paśmie 700 MHz. Działa ono już na ponad tysiącu stacji bazowych i pozwala wyjść poza największe miasta, docierając również do mieszkańców mniej zaludnionych regionów. W efekcie zasięg 5G Orange obejmuje ponad 70 procent populacji Polski i stanowi bazę do rozwoju biznesu w całym kraju.

5G zmienia biznes

Równolegle Orange testuje nowy wariant sieci – 5G SA (standalone) oraz nowe klasy usług, m.in. transmisję danych z priorytetem czy z gwarantowaną minimalną prędkością. Ważnym elementem jest tzw. slicing, czyli możliwość wydzielania w ramach jednej sieci odrębnych fragmentów o parametrach dopasowanych do potrzeb konkretnych użytkowników, np. bardzo niskiego opóźnienia dla gier online czy podwyższonego priorytetu dla kluczowych systemów przedsiębiorstwa.

5G to zatem o wiele więcej niż tylko szybki mobilny internet. Dzięki 5G powstają nowoczesne fabryki, a wdrożenie tej technologii w przemyśle to znacznie wyższa prędkość i przepustowość, a także większa niezawodność, małe opóźnienia i wysoka energooszczędność. 5G wykorzystuje się do transportu na terenie dużych zakładów, m.in. do łatwiejszego kierowania autonomicznie poruszającymi się robotami. Korzyści z wykorzystania 5G poznają ludzie, którzy pracują w produkcji, przemyśle czy budownictwie. To w tych branżach szczególnie przydatne są roboty sterowane w czasie rzeczywistym; wykorzystywana jest też rozszerzona rzeczywistość.

Orange ma już spore doświadczenia w komercyjnych wdrożeniach prywatnych sieci 5G dla klientów biznesowych. W tym roku uruchomił sieć 5G w magazynie o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, należącym do ID Logistics w Mszczonowie. To pierwsze tego typu wdrożenie Orange dla wielkoskalowej logistyki. Znakomitym pokazem możliwości prywatnej sieci 5G była też transmisja z uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego – pierwsze w Polsce komercyjne wykorzystanie 5G do tego typu transmisji na żywo.

Miliony inteligentnych urządzeń

Niezawodna sieć stoi także za rozwiązaniami internetu rzeczy (IoT), które zmieniają zarówno polski biznes, jak i miasta. Dzięki takim technologiom, jak LTE-M i 5G od Orange, maszyny mogą komunikować się bez udziału człowieka. W sieci Orange działa już 5 milionów kart M2M, które pracują w inteligentnych urządzeniach i czujnikach – w licznikach energii, wodomierzach, systemach alarmowych, terminalach płatniczych czy lokalizatorach. W przyszłości ten segment ma być rozwijany w kierunku rozwiązań opartych na technologii RedCap 5G, która umożliwi obsługę nawet do miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. To istotne z perspektywy skalowania projektów IoT.

Metaverse i cyfrowe bliźniaki

Osobnym, choć związanym z siecią, kierunkiem rozwoju jest metaverse i cyfrowe bliźniaki. W tym roku, podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, pierwszego w Polsce mityngu Diamentowej Ligi transmitowanego immersyjnie, Orange zbudował cyfrowego bliźniaka Stadionu Śląskiego. Uczestnicy wydarzenia mogli „stanąć” na płycie stadionu i tak oglądać zawody, dzięki goglom VR i transmisji 360° – 8K w prywatnej sieci 5G oraz zwiedzić cyfrowego bliźniaka stadionu, zaglądając za kulisy wydarzenia. Metaverse umożliwia także m.in. realizację wirtualnych spotkań, prezentacji i szkoleń w bardziej angażującej i interakcyjnej formie niż tradycyjne metody. Budowa cyfrowych bliźniaków różnych przestrzeni może wprost przełożyć się na poprawę efektywności i optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Metaverse pomaga firmom docierać do klientów i partnerów z całego świata, a dzięki temu osiągać większy zasięg i skalowalność swoich działań.

Bezpieczeństwo biznesu w cyfrowym świecie

Biznes ma coraz większą świadomość cyberzagrożeń, ale poziom gotowości do radzenia sobie z nimi nie zawsze jest wystarczający. W budowaniu zarówno świadomości, jak i odpowiednich strategii cyberodporności pomaga działające w siedzibie Orange Centrum Doświadczeń Cyberbezpieczeństwa. To przestrzeń, w której z wykorzystaniem wizualizacji, środowiska wirtualnego i gry decyzyjnej prowadzone są symulacje ataków ransomware oraz scenariusze związane z analizą zagrożeń, takich jak ataki zero-day. Pokazują one m.in., jakie mogą być konsekwencje przestojów, które trwałyby dzień, tydzień czy miesiąc. Centrum angażuje decydentów, pomaga im zbudować długoterminową strategię cyberbezpieczeństwa i przekonać się, że inwestycje w audyty, testy, szkolenia i narzędzia ochrony są tańsze niż długotrwały przestój.

AI wokół nas

Źródłem ogromnej technologicznej zmiany staje się także upowszechnienie sztucznej inteligencji. Jej mądre wykorzystanie w biznesie to klucz do innowacji i wzrostu efektywności. Przykładem takiego właśnie wykorzystania w Orange jest system Customer Value Management, który pozwala dostosowywać oferty i kanały komunikacji do indywidualnych preferencji klientów na niespotykaną dotąd skalę.

Sztuczna inteligencja jest też integralną częścią rozwiązań bezpieczeństwa. W CyberTarczy Orange wspiera analizę ogromnych zbiorów danych, a także wykrywanie i automatyczne blokowanie fałszywych domen internetowych, które służą do wyłudzania danych i pieniędzy. Co roku CyberTarcza Orange blokuje setki tysięcy fałszywych domen internetowych i chroni miliony internautów.

