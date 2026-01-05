To ma być przełom w walce z fentanylem. W Holandii zaczynają się testy

Aktualizacja: 06.01.2026 06:26 Publikacja: 05.01.2026 14:10
Fentanyl to syntetyczny opioid 50 razy silniejszy od heroiny
W styczniu lub lutym 2026 r. w Centre for Human Drug Research w Holandii rozpocznie się badanie fazy 1/2, w którym weźmie udział około 40 zdrowych dorosłych ochotników. Przedmiotem testów jest innowacyjny preparat biotechnologiczny, mający na celu ochronę przed skutkami zażycia fentanylu – syntetycznego opioidu, który zbiera tragiczne żniwo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Za projektem stoi nowojorska firma biotechnologiczna ARMR Sciences, która uzyskała licencję na rozwój szczepionki od naukowców z Uniwersytetu w Houston.
Sam preparat, który powstał przy znaczącym wsparciu finansowym Departamentu Obrony USA oraz w oparciu o badania Tulane University, ma być odpowiedzią na dramatyczne statystyki – według danych Agencji do Walki z Narkotykami (DEA) w 2023 r. fentanyl odpowiadał w Stanach Zjednoczonych za niemal 70 proc. wszystkich zgonów z przedawkowania. Skalę społecznego dramatu obrazuje analiza RAND z 2024 r., z której wynika, że ponad 40 proc. Amerykanów zna kogoś, kto zmarł w wyniku przedawkowania.
Fentanyl to substancja o dwóch obliczach. W kontrolowanych warunkach szpitalnych, w anestezjologii i leczeniu bólu ostrego lub przewlekłego, jest niezastąpionym, silnym lekiem przeciwbólowym. Poza nadzorem medycznym staje się śmiertelnym zagrożeniem. Jest to opioid syntetyczny o działaniu około 100 razy silniejszym od morfiny. Jego niebezpieczeństwo wynika z farmakokinetyki – fentanyl znacznie lepiej niż inne opioidy rozpuszcza się w tłuszczach, dzięki tej właściwości błyskawicznie pokonuje barierę krew-mózg, wywołując efekt znacznie szybciej i gwałtowniej niż morfina. Problem polega na niezwykle cienkiej granicy między dawką odurzającą a śmiertelną (wystarczą już 2 miligramy).
Fentanyl, często dodawany do innych narkotyków, prowadzi do wielu zgonów. Naukowcy chcą działać prewencyjnie. Collin Gage, szef ARMR Sciences, w wywiadzie dla magazynu „Wired”, porównał działanie nowej szczepionki do „pancerza”. Mechanizm opiera się na „treningu” układu odpornościowego, a ponieważ fentanyl sam w sobie nie wywołuje reakcji immunologicznej, badacze połączyli cząsteczkę przypominającą narkotyk z białkiem nośnikowym (CRM197 – dezaktywowaną toksyną błoniczą) oraz adiuwantem dmLT pochodzącym z bakterii E. coli. Taka konstrukcja stymuluje organizm do produkcji specyficznych przeciwciał. Działają one jak pułapka w krwiobiegu – wiążą cząsteczki fentanylu, zanim te zdążą dotrzeć do mózgu i połączyć się z receptorami opioidowymi. Dzięki temu nie dochodzi do wywołania euforycznego haju, ale przede wszystkim – nie dochodzi do depresji oddechowej, która jest bezpośrednią przyczyną śmierci.
Firma testuje obecnie preparat w formie zastrzyku, ale – jak donoszą media – rozważana jest także wersja doustna, co znacznie ułatwiłoby dystrybucję. Decyzja o rozpoczęciu testów na ludziach została poprzedzona obiecującymi wynikami badań na zwierzętach. U szczurów szczepionka zablokowała od 92 do 98 proc. fentanylu przed wniknięciem do mózgu, skutecznie chroniąc gryzonie przed śmiercią. Efekt ochronny utrzymywał się przez co najmniej 20 tygodni, co w przeliczeniu na metabolizm człowieka może oznaczać nawet rok ochrony po przyjęciu preparatu.
Rozpoczynające się w 2026 r. badania kliniczne będą podzielone na etapy. Początkowa faza skupi się na bezpieczeństwie i wykluczeniu niepożądanych skutków ubocznych. W drugiej części badania ochotnicy otrzymają kontrolowane dawki fentanylu pod ścisłym nadzorem medycznym, co pozwoli ostatecznie zweryfikować skuteczność blokady.
Szczepionka nie wchodzi w reakcje krzyżowe z innymi opioidami, takimi jak morfina, oksykodon czy metadon. Oznacza to, że zaszczepiona osoba, która ulegnie np. wypadkowi samochodowemu, nadal będzie mogła otrzymać skuteczne leczenie przeciwbólowe w szpitalu (innymi środkami niż fentanyl). Szczepionka nie interferuje również z buprenorfiną, co pozwala na jej stosowanie u osób będących w trakcie terapii uzależnień. Co prawda, w nagłych wypadkach działanie przeciwbólowe samego fentanylu będzie u zaszczepionych ograniczone, jednak eksperci są zgodni – korzyści w postaci ochrony życia przeważają.
