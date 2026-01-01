Przełom w robotyce. Humanoidy poczują ból i zareagują jak ludzie

Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polega technologia robotycznej skóry?

W miarę jak roboty opuszczają zamknięte laboratoria naukowe i wkraczają nie tylko do hal fabrycznych, ale i przestrzeni publicznych, szpitali, a wkrótce i naszych domów, kwestia bezpieczeństwa staje się priorytetem. Dotychczasowe maszyny, choć zaawansowane, bywają niezdarne w nieprzewidywalnym środowisku i nie posiadają instynktownych mechanizmów obronnych. Zmienić ma to chiński wynalazek, który pozwoli humanoidom odczuwać fizyczne bodźce zewnętrzne. I nie będzie to analiza otoczenia, wspomagana procesorem, lecz natychmiastowy odruch. Niemalże odruchowa reakcja jak u ludzi. Jak to możliwe?

Robot z „progiem bólu”

30 grudnia na łamach prestiżowego „Proceedings of the National Academy of Sciences” ukazała się publikacja chińskiego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą m.in. Yuyu Gao i Jianpeng Zhang. Zaprezentowali oni „neuromorficzną robotyczną skórę elektroniczną”, którą nazwali NRE-skin. System ten nie służy jedynie do zbierania danych dotykowych, ale fundamentalnie zmienia sposób, w jaki maszyna wchodzi w interakcję z fizycznym światem, naśladując biologiczne mechanizmy odczuwania bólu. Kluczową innowacją jest odwzorowanie ludzkiego odruchu – w biologii, gdy dotkniemy gorącego żelazka, nerwy czuciowe wysyłają sygnał do rdzenia kręgowego, który inicjuje gwałtowny skurcz mięśni i cofnięcie ręki, a dzieje się to ułamki sekund wcześniej, zanim nasz mózg w ogóle zarejestruje uczucie bólu. I NRE-skin ma działać na identycznej zasadzie, eliminując opóźnienia wynikające z przetwarzania danych przez centralną jednostkę obliczeniową (CPU) robota. Eksperci uważają, że to kluczowy krok w stronę bezpiecznej koegzystencji maszyn i ludzi.

Opracowana przez chińskich inżynierów powłoka składa się z czterowarstwowej struktury. Warstwa zewnętrzna pełni funkcję analogiczną do ludzkiego naskórka – stanowi fizyczną barierę ochronną. Pod nią ukryte są zaawansowane czujniki i obwody, które działają jak nerwy czuciowe. System funkcjonuje dwutorowo: w przypadku standardowych, nieszkodliwych interakcji, skóra przesyła do procesora dane o ciśnieniu i fakturze dotykanej powierzchni, pozwalając na precyzyjne wykonywanie zadań, jednakże sytuacja zmienia się diametralnie, gdy siła nacisku lub inny czynnik przekroczy ustalony „próg bólu”. Wówczas system generuje sygnał wysokiego napięcia, który trafia bezpośrednio do sterowników silników robota. Centralny procesor jest w tym procesie całkowicie pomijany, co pozwala na wywołanie natychmiastowego, mechanicznego odruchu cofnięcia kończyny.