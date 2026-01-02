Pierwsze urządzenie AI rzuca wyzwanie smartfonom. Czym jest Gumdrop od twórców ChatGPT?

Sam Altman chce wyjść poza systemy AI w formie cyfrowej i zająć się również sprzętem. Jak podał w mediach społecznościowych specjalizujący się w branżowych przeciekach informator, znany jako Smart Pikachu, OpenAI intensywnie pracuje nad swoim pierwszym konsumenckim produktem hardwarowym. Urządzenie, które przyjmie formę pióra, jest bezpośrednim efektem współpracy z Jonym Ive'em – człowiekiem odpowiedzialnym za wygląd iPhone'a, iPada czy MacBooka Air.

Odwrót od ekranów i "efektu Times Square"

Według doniesień, Gumdrop nie będzie zwykłym gadżetem, a jego główną funkcjonalnością ma być natychmiastowa digitalizacja odręcznych notatek i przesyłanie ich bezpośrednio do ChatGPT, a także zaawansowana komunikacja głosowa z asystentem AI. Co istotne, OpenAI podjęło strategiczne decyzje dotyczące produkcji. Po sporze z firmą Luxshare, dotyczącym lokalizacji fabryk i niechęci do produkcji w Chinach, gigant AI postawił na współpracę z Foxconnem. To właśnie w wietnamskich zakładach tego tajwańskiego producenta ma powstawać Gumdrop. Rozważane jest również uruchomienie dodatkowych linii produkcyjnych w USA – w grę wchodzą fabryki w Wisconsin, Ohio, Teksasie, Wirginii lub Indianie.

Projekt ten stanowi wyraźne odejście od dotychczasowych, często krytykowanych prób wprowadzenia asystentów AI do świata fizycznego, takich jak Humane AI Pin czy Rabbit R1. Te urządzenia spotkały się z chłodnym przyjęciem ze względu na ograniczoną użyteczność. OpenAI chce uniknąć tych błędów, testując obecnie trzy różne koncepcje sprzętowe. Pióro Gumdrop ma być pierwsze, a w dalszej kolejności planowane jest wypuszczenie przenośnego urządzenia audio.

Filozofia stojąca za nowym produktem jest ściśle związana z wizją Sama Altmana i Jony'ego Ive'a. W listopadzie 2025 r., podczas wydarzenia Emerson Collective, szef OpenAI potwierdził istnienie prototypów, określając ich jakość mianem "zapierającej dech w piersiach". Altman podkreślił, że urządzenie ma być "elegancko proste" i "zabawne". Jego celem jest zapewnienie użytkownikom spokojniejszego doświadczenia technologicznego, stojącego w opozycji do chaosu powiadomień na smartfonach, który Altman obrazowo porównał do "przechodzenia przez Times Square".