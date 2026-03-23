Materiał powstał we współpracy z PLDCA

Jakie są dziś główne wyzwania dotyczące budowy i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury centrów danych?

Jest ich kilka. Największym bodaj wyzwaniem są zagadnienia związane z energią: dostęp do odpowiedniej ilości mocy przyłączeniowej, koszt energii elektrycznej oraz jego stabilność i przewidywalność w długim horyzoncie. Inwestorzy oczekują możliwości kontraktowania dużych wolumenów energii z naciskiem na źródła niskoemisyjne, co sprawia, że rozwój infrastruktury wytwórczej i przesyłowej staje się kluczowym warunkiem skalowania rynku centrów danych.

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest szybki rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Rosnąca gęstość mocy w centrach danych stawia całkowicie nowe wymagania wobec infrastruktury obliczeniowej, szczególnie systemów zasilania i chłodzenia, przy jednoczesnej konieczności utrzymania wysokiej efektywności energetycznej i minimalizacji wpływu na środowisko, np. poprzez upowszechnienie odzysku ciepła i współpracy międzysektorowej centrów danych i miejskich sieci ciepłowniczych.

Pozostaje też kwestia regulacji i planowania infrastruktury. Projekty centrów danych o dużej skali wymagają dostępu do odpowiednich terenów inwestycyjnych, sieci światłowodowych oraz jasnych i sprawnych procedur inwestycyjnych, a także ścisłej współpracy inwestorów z operatorem systemu przesyłowego i administracją publiczną.

Dlaczego to tak istotne?

Centra danych są częścią infrastruktury o znaczeniu strategicznym, która pracuje w trybie ciągłym 24/7/365. Stanowią fizyczny fundament cyfrowej gospodarki XXI wieku i umożliwiają rozwój innowacyjnych sektorów o wysokiej wartości dodanej dla PKB. Znaczenie tego typu obiektów pokazuje niedawny ruch Wielkiej Brytanii, która uznała wszystkie centra danych na terenie kraju za infrastrukturę krytyczną, a także fakt, że obiekty tego typu stały się bezpośrednim celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Gwałtowny rozwój chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji wymusza budowę odpowiedniej infrastruktury fizycznej, a dzisiejsza sytuacja geopolityczna dodatkowo eksponuje znaczenie jej suwerenności.

Rozwój centrów danych w Polsce jest jednym z filarów budowy krajowego ekosystemu chmurowego i AI. Odpowiednia koordynacja inwestycji infrastrukturalnych pozwoli nie tylko zwiększyć atrakcyjność Polski jako lokalizacji dla zaawansowanych projektów technologicznych, lecz także wzmocnić suwerenność cyfrową oraz zdolność do przetwarzania i przechowywania danych w obrębie kraju i regionu.

Trzeba też pamiętać, że rozwój infrastruktury DC wpisuje się w strategiczne cele naszego państwa i Unii Europejskiej. Unijne regulacje dotyczące danych i AI czy przygotowywana Strategia Cyfryzacji Polski do 2035 roku wskazują na potrzebę pilnego skalowania (trzykrotny wzrost w ciągu 5-7 lat) oraz budowy silnej, suwerennej infrastruktury cyfrowej w Europie i w Polsce.

Czy Polska ma szanse w wyścigu dotyczącym AI?

Tak, ale musimy pilnie nadgonić lukę inwestycyjną w zakresie centrów obliczeniowych, jaka wytworzyła się w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej i Skandynawii.

Dziś w Polsce przetwarzane jest zaledwie 2% europejskich danych, co nie oddaje znaczenia naszego kraju jako 20. gospodarki na świecie i 6. w Unii Europejskiej. Osiągnięcie odpowiedniej skali infrastruktury obliczeniowej jest kluczem do rozwoju kraju na kolejne dziesięciolecia.

Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków dla tego typu inwestycji. Rynek centrów danych w naszym kraju szybko rośnie, jednak aby przyciągnąć projekty w skali hyperscale i rozwijać ekosystem AI konieczne jest utrzymanie lub przyspieszenie kursu dekarbonizacji energetyki zawodowej, ograniczenie kosztu energii elektrycznej w średnim terminie oraz uproszczenie procedur inwestycyjnych, co jest zgodne z kierunkami określonymi przez Komisję Europejską.

Duże projekty infrastrukturalne wymagają nie tylko dostępu do gruntów czy sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, lecz także sprawnych procesów administracyjnych. Jasne i przejrzyste procedury mogą znacząco skrócić cykle inwestycyjne i zwiększyć atrakcyjność Polski jako lokalizacji dla centrów danych i infrastruktury obliczeniowej.

PLDCA jest organizatorem konferencji Gateway Poland, która zadebiutowała rok temu i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. O czym będzie tegoroczna edycja?

Sukces pierwszej edycji potwierdził duże zainteresowanie sektorem obliczeniowym i strategicznymi aspektami jego rozwoju. Tegoroczna odsłona Gateway Poland będzie większa, bardziej międzynarodowa i rozszerzona do dwudniowej formuły.

Chcemy skupić się na tym, co dziś naprawdę decyduje o przyszłości tego sektora oraz jego roli dla suwerenności technologicznej kraju. Udział uznanych ekspertów międzynarodowych pozwoli na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z bardziej dojrzałych rynków europejskich, a także umożliwi lepszą ekspozycję polskiego łańcucha wartości sektora na rynki zagraniczne - z obopólną korzyścią.

Zwrócimy uwagę na moment przejścia, w którym znajduje się dziś polski rynek centrów danych - z fazy bardzo dynamicznego wzrostu na potrzeby chmury obliczeniowej do etapu budowy infrastruktury cyfrowej dla sztucznej inteligencji - w znacznie większej skali, potencjalnie nawet gigawatowej.

Wygląda na to, że będzie interdyscyplinarnie.

Tak, bo rozwój centrów danych nie jest dziś wyłącznie kwestią technologii informatycznych, lecz całego ekosystemu infrastrukturalnego i gospodarczego.

Dlatego w wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele pełnego łańcucha wartości sektora - operatorzy centrów danych, inwestorzy, firmy technologiczne, infrastrukturalne oraz administracja publiczna - według analiz PLDCA na sektor centrów danych ma w Polsce wpływ aż pięć różnych Ministerstw.

W jaki sposób te założenia znajdują odbicie w agendzie?

Zaczynamy od rozmowy o roli centrów danych jako strategicznej infrastruktury państwa i o tym, jak polityka publiczna oraz współpraca między sektorami mogą wspierać rozwój infrastruktury cyfrowej, w oparciu o procedowaną obecnie Strategię Cyfryzacji Polski do 2035 roku.

Osobny blok poświęcamy pozycji Polski w europejskim ekosystemie AI i infrastrukturze obliczeniowej potrzebnej dla rozwoju gospodarki opartej o sztuczną inteligencję - suwerenne fabryki AI, polskie centra superkomputerowe oraz szanse Polski na stanie się jedną z lokalizacji dla europejskich gigafabryk AI.

Będziemy też mówić o europejskim otoczeniu regulacyjnym, szczególnie dotyczącym przejrzystości sektora z punktu widzenia wykorzystania zasobów - energii i wody - zgodnie z szeregiem wymogów rozwijanych przez Komisję Europejską (Dyrektywa Efektywności Energetycznej czy system etykietowania centrów danych).

W kolejnych panelach pojawi się pytanie „Dlaczego Polska?”, czyli dyskusja o tym, jakie są przewagi konkurencyjne naszego kraju i jakie warunki musimy stworzyć, aby skutecznie przyciągać międzynarodowe inwestycje w centra danych: od regulacji i energii po wsparcie instytucjonalne.

Spojrzymy również na ogromny potencjał inwestycyjny, jaki niosą ze sobą uwalniane w procesie dekarbonizacji lokalizacje poprzemysłowe, postęp rozwoju nowoczesnych zasobów energetyki zawodowej, w tym projektów jądrowych, a także rolę centrów obliczeniowych w procesie dekarbonizacji polskich sieci ciepłowniczych - dzięki wykorzystaniu ciepła będącego produktem ubocznym przetwarzania danych.

Wreszcie jednym z najbardziej praktycznych punktów programu będzie dyskusja o tym, jak skrócić i uprościć proces realizacji projektów centrów danych: od zakupu gruntu do uruchomienia obiektu. Wskażemy na istniejące bariery administracyjne, przykłady uproszczeń wdrożone już w innych krajach europejskich jak Litwa czy Wielka Brytania oraz pomówimy o tym, jak stworzyć bardziej sprzyjające warunki dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Kogo spotkamy wśród prelegentów?

Profil panelistów będzie bardzo przekrojowy i odzwierciedli cały łańcuch wartości ekosystemu infrastruktury cyfrowej.

Szczególnie ważny będzie jednak udział administracji publicznej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za cyfryzację, rozwój gospodarczy i transformację energetyczną, co pozwoli rozmawiać nie tylko o technologii, ale także o polityce publicznej, regulacjach i warunkach inwestycyjnych dla sektora - zarówno z punktu widzenia krajowego, jak i unijnego.

Kiedy i gdzie odbędzie się konferencja, i jak się można zarejestrować?

Gateway Poland 2026 odbędzie się w dniach 14 - 15 kwietnia 2026 roku w Warszawie, w hotelu Crowne Plaza.

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy wieczorną galę z premierą raportu wpływu sektora centrów obliczeniowych, opracowywanego na zlecenie PLDCA przez PwC, inaugurację programu stażowego dla młodych talentów kierunków inżynierskich oraz wręczenie nagród branżowych w 10 zróżnicowanych kategoriach.

Drugi dzień to główne panele merytoryczne i wystąpienia konferencyjne, z udziałem ekspertów międzynarodowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, w tym otwierająca przemowa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Dariusza Standerskiego. Wydarzenie objęte zostało patronatami Ministra Cyfryzacji, Ministra Energii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Rejestracja na konferencję odbywa się online poprzez stronę: www.gatewaypoland.pl, gdzie dostępne są bilety i aktualny program.

