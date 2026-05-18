Naukowcy stworzyli wydajny katalizator do produkcji czystego wodoru
Odnawialne źródła energii mogą ograniczyć emisje i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Problemem pozostają jednak wysokie koszty wielu zielonych technologii, które wymagają drogich materiałów i skutecznych metod magazynowania energii.
Czytaj więcej
Naukowcy pracują nad rozwiązaniem dwóch poważnych globalnych wyzwań – zanieczyszczenia plastikiem i potrzeby czystej energii – wykorzystując światł...
Naukowcy z Washington University w St. Louis pracują nad możliwym rozwiązaniem tego problemu. Zespół kierowany przez Ganga Wu, profesora inżynierii energetycznej, środowiskowej i chemicznej w McKelvey School of Engineering, opracował nowy katalizator przeznaczony do elektrolizera wodnego z membraną anionowymienną (AEMWE). Technologia ta wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do rozdzielania wody na wodór i tlen, produkując przy tym czyste paliwo wodorowe.
Grupa Wu skupiła się na zastąpieniu drogich materiałów opartych na platynie, powszechnie stosowanych w systemach produkcji wodoru. Opracowane rozwiązanie wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z promieniowania słonecznego, wiatru lub wody do napędzania procesu oddzielania wodoru od cząsteczek wody.
– Przekształcanie wody w wodór to bardzo pożądany sposób magazynowania energii dla różnych zastosowań – powiedział profesor Wu. – Sam wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii i znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu chemicznego oraz produkcji – wyjaśnił.
Czytaj więcej
Problemem jest wytwarzanie wodoru na przemysłową skalę, stąd jego niewielkie zastosowanie. Jednak według najnowszych badań ogromne ilości tego gazu...
Aby stworzyć katalizator, badacze połączyli fosforek renu i fosforek molibdenu. Razem materiały te utworzyły bardzo skuteczny kompozyt, który usprawnił proces pozyskiwania wodoru. Składnik renowy pomagał wiązać i uwalniać wodór z powierzchni katalizatora, natomiast molibden przyspieszał rozszczepianie wody w alkalicznym elektrolicie.
Zespół połączył nowy katalizator z anodą niklowo–żelazową i stwierdził, że system działa lepiej niż nowoczesne katody stosowane obecnie, w tym rozwiązania oparte na materiałach z grupy platynowców. Według Wu katalizator pracował również przez ponad 1000 godzin przy natężeniach prądu na poziomie przemysłowym wynoszących 1 i 2 ampery na centymetr kwadratowy. To czyni go jedną z najbardziej trwałych katod pozbawionych platyny opracowanych dotąd dla elektrolizerów wodnych z membraną anionowymienną.
– Nasze wyniki pozwoliły nam zrozumieć kluczową rolę projektowania sieci wiązań wodorowych na granicy katalizator–elektrolit w tworzeniu wysokowydajnych i tanich elektrolizerów AEMWE – powiedział Wu.
Czytaj więcej
Inżynierowie z teksańskiego Uniwersytetu Rice opracowali urządzenie, które może przekształcać światło słoneczne w wodór z niespotykaną dotąd wydajn...
Dodał, że katalizator wykazał najniższy opór w całym badanym zakresie potencjałów, co sugeruje najszybszą kinetykę adsorpcji wodoru spośród analizowanych rozwiązań. Osiągnięte parametry wydajności i trwałości sprawiają, że nowy katalizator jest jednym z najbardziej obiecujących zespołów membranowo–elektrodowych dla praktycznych elektrolizerów wodnych z membraną anionowymienną.
Eksperymenty przeprowadzono na skalę laboratoryjną, ale naukowcy planują już dalsze badania nad możliwością wdrożenia tej technologii do zastosowań przemysłowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas