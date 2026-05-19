Wielka aktualizacja systemów nawigacji samochodowej staje się faktem. Oprogramowanie integrowane z cyfrowymi kokpitami pojazdów zyskuje zaawansowane funkcje, które pod względem płynności działania i estetyki mają dorównać współczesnym smartfonom. Zmiany obejmują nie tylko platformy Android Auto i Apple CarPlay, ale również pojazdy posiadające fabrycznie wbudowany system Google built-in.

Trójwymiarowa rewolucja na ekranie auta

Głównym elementem modernizacji jest wdrożenie funkcji Immersive Navigation, która – jak przypomina portal instalki.pl – „w marcu pojawiła się na smartfonach w Stanach Zjednoczonych”. Oznacza to całkowite odejście od dwuwymiarowej, płaskiej siatki ulic. W jej miejsce oprogramowanie generuje pełne środowisko 3D, włączając w to bryły budynków, infrastrukturę wielopoziomowych wiaduktów oraz naturalną rzeźbę terenu otaczającego trasę.

Nowa oprawa wizualna bazuje na języku projektowania Material 3 Expressive. Zastosowanie tego rozwiązania technicznego przekłada się na wyższą płynność animacji, zmianę czcionek systemowych oraz wprowadzenie zmiennych tapet automatycznie dopasowujących się do pory dnia. Dodatkowo, dzięki bezramkowej strukturze Edge-to-Edge, aplikacja elastycznie wypełnia całą przestrzeń fabrycznych wyświetlaczy, niezależnie od ich proporcji.

Szczegółowe odwzorowanie drogi

Z punktu widzenia kierowcy kluczowe znaczenie ma dokładność prezentowanych danych drogowych. Na ekranach widoczne są precyzyjnie wyznaczone pasy ruchu, przejścia dla pieszych, a także lokalizacja znaków stopu i sygnalizacji świetlnej. Otoczenie przesuwa się płynnie w relacji do ruchu pojazdu.

Aby tak szczegółowy obraz nie ograniczał widoczności w gęstej architekturze miejskiej, Google wprowadza mechanizm Smart Zooms. Portal instalki.pl wyjaśnia zasadę jego działania: „Kiedy samochód zbliża się do skomplikowanego skrzyżowania, węzła autostradowego lub ciasnego zjazdu, aplikacja automatycznie modyfikuje kąt kamery oraz stopień przybliżenia”. Co istotne dla płynności jazdy, obiekty zasłaniające trasę stają się transparentne. Przy docieraniu do celu system wskazuje dokładne wejście do budynku, właściwą stronę ulicy do zatrzymania oraz pobliskie parkingi.

Sztuczna inteligencja w Google Maps

Ważna modyfikacja dotyczy komunikatów głosowych. Tradycyjne określanie odległości w metrach zostaje zastąpione naturalnymi komendami opartymi na punktach orientacyjnych. Zintegrowany model sztucznej inteligencji Gemini przetwarza dane z bazy Street View i na tej podstawie generuje polecenia, nakazując np. manewr za konkretnym obiektem lub stacją paliw.

Aktualizacja dostarcza również rozwiązań rozrywkowych do wykorzystania podczas postoju w autach marek BMW, Volvo oraz Hyundai. Użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje wideo w jakości Full HD (60 klatek na sekundę) z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Ze względów bezpieczeństwa, z chwilą ruszenia pojazdu, obraz jest wyłączany, a transmisja przechodzi w tryb audio.